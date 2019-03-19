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Hasipoğlu: ”Spor kazandı, siyaset kaybetti”

Hasipoğlu: ”Spor kazandı, siyaset kaybetti”

19 Mart 2019 Salı 15:05
Hasipoğlu: ”Spor kazandı, siyaset kaybetti”

UBP MİLLETVEKİLİ HASİPOĞLU: ” SPOR KAZANDI, SİYASET KAYBETTİ”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu,  Mağusa Türk Gücü (MTG) ile Güney Kıbrıs’taki NEA Salamina takımları arasında bugün oynanan dostluk karşılaşmasının, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın gitmemesi nedeniyle Rum Lider Anastasiadis’in siyasi şovuna dönüştüğünü savundu.

“Spor kazandı, siyaset kaybetti” başlığıyla yazılı açıklama yapan Oğuzhan Hasipoğlu,  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dostluk karşılaşmasını izlemeye gitmemesini eleştirdi.

MTG – Nea Salamina dostluk maçının  “siyaseten önce bir krize, sonra  Rum tarafının siyasi şovuna” döndüğünü ifade eden Hasipoğlu, “ BM’yi suçlayan Cumhurbaşkanımız, ara bölgede bile güvenliği sağlamayan BM’nin adadaki işlevini sorguladı.  Bu noktada haklıdır. Dışişleri Bakanı birkaç ay önce  BM’nin görev süresini sorgulamak ve uzatılmaması için Amerikalara kadar giderken, keşke gerekli hassasiyeti gösterseydi” ifadelerini kullandı.

Bugünkü maçın  yıllardır yapılamayan bir olay, bir dostluk maçı olduğunu ve  MTG taraftarlarının tribünleri doldurmasına sonuna kadar hak verdiğini belirten Hasipoğlu, “Ancak siyaseten ise Güney’in liderinin tribündeki yerini alıp da, bizimkinin orada olamamasını sorgularım” dedi.

Anastasiadis’in  “büyük bir edayla” şimdi “bakın ben burdayım, Kıbrıslı Türklere ambargo falan yok, işte size örnek” dercesine stadyumda yerini aldığını ifade eden Hasipoğlu, “Cumhurbaşkanımız ise, ama haklı ama haksız nedenlerle orada yerini alamayarak uluslararası kamuoyuna vermesi gereken mesajı veremedi” iddiasında bulundu.

Süreci Cumhurbaşkanı  Akıncı’nın yönetemediğini ileri süren Hasipoğlu,  Akıncı’nın son gelinen noktada çıkan krize yenildiği görüşünü savundu.

Hasipoğlu,  “Bunu kimse ‘ben bayrağıma sahip çıktım’ edebiyatına dönüştürmesin. 5 yıldır ara bölgede bayraksız nasıl görüşüyor iseydiniz, veya gerek Akıncı gerekse Anastasiadis Kuzey’de ve Güney’de yer alan kültürel etkinliklere hangi formatta katılıyorsaydı, bu maça da bu şekilde katılması gerekirdi” dedi.

Yıllardır, futbol takımlarının  Rumların ambargoları yüzünden başka takımlarla maç yapamadığına dikkat çeken Hasipoğlu,  karşılaşmanın oynanmasına destek verdiğini kaydetti.

Hasipoğlu; “Benim için siyasilerin orda olup olmaması ilk nazarda pek de önemi yoktur. Spora siyasetin karıştırılması bir siyasetçi olarak en son istediğim şeydir. Lakin biri orada olup da diğeri olamıyor ise ve bu Anastasiadis’in bir şovuna dönüşüyor ise, futbolda bir gol attık, ancak siyaseten ise bir gol yedik demektir” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 19.03.2019 19:11
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