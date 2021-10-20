Hasipoğlu, Saner’e sosyal medyada komployu kınadı, polisi harekete geçmeye çağırdı

UBP’ den yapılan açıklamaya göre, Hasipoğlu’nun açıklaması şöyle:
“Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Ersan Saner’e sosyal medyada bir video yayınlayarak yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu komployu organize edenlerin bir an önce yakalanmasını ve bu gibi saldırılardan çıkar sağlama peşinde olanlara asla izin verilmemesini temenni ediyorum.
UBP kurultay süreçlerinde geçmişte de birçok olaylar yaşanmıştır. Ancak UBP her kurultaydan daha da güçlenerek çıkmayı başarmıştır. Bu yüzdendir ki, hiçbir güç, hiçbir siyasi ihtiras ve komplo, UBP’nin başarısını engelleyemeyecek, UBP’liler buna asla izin vermeyecektir.”