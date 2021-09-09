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Hasipoğlu, Rum yönetiminin bir ders kitabından atatürk ile ilgili bölümün yırtılması ve kitabın toplatılması talimatı vermesi kararını değerlendirdi

09 Eylül 2021 Perşembe 17:00
Hasipoğlu, Rum yönetiminin bir ders kitabından atatürk ile ilgili bölümün yırtılması ve kitabın toplatılması talimatı vermesi kararını değerlendirdi

“BU ZİHNİYETLE GERÇEKLERE, HAKKANİYETE, ADALETE DAYALI BİR ANTLAŞMA YAPMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR”
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Rum yönetiminin okullarda okutulacak bir ders kitabından Atatürk’le ilgili bölümün yırtılması talimatı vermesi, sonrasında da kitabı tümden toplatma yoluna gitmesinin “Güney Kıbrıs’taki çarpık, Türk düşmanı, şoven düşüncenin yeni bir göstergesi olduğunu” belirtti. 
Yazılı açıklama yapan Hasipoğlu, “Türk milletiyle tüm insanlığa, ‘yurtta barış, dünyada barış’ veciz sözleriyle dostluğu, barışı öneren Atatürk’e bile düşmanlık yapan bir zihniyet sağlıklı olamaz. Bu zihniyetle gerçeklere, hakkaniyete, adalete dayalı bir antlaşma yapmak mümkün değildir. Dünya bunu artık anlamalıdır” ifadelerini kullandı. 
Oğuzhan Hasipoğlu açıklamasında şunları kaydetti:
“Medyada yer alan haberlere göre Rum yönetimi önce okullarda okutulacak bir ders kitabından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük asker ve devlet adamı, dünyanın takdir ettiği lider Atatürk’le ilgili bölümün yırtılması talimatını verdikten sonra dün de o kitabın tümden toplatılması yoluna gitti. Bu davranış şekli,  Güney Kıbrıs’taki çarpık, Türk düşmanı, şoven düşüncenin yeni bir göstergesidir.

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Türk milleti ile tüm insanlığa, ‘yurtta barış, dünyada barış’ veciz sözleri ile dostluğu, barışı öneren Atatürk’e bile düşmanlık yapan bir zihniyet sağlıklı olamaz. 
Bu zihniyetle gerçeklere, hakkaniyete, adalete dayalı bir antlaşma yapmak mümkün değildir. Dünya bunu artık anlamalıdır.
Rum komşularımıza sesleniyorum; Atatürk’ün “yurtta sulh, cihanda sulh”  veciz sözleri en geniş ve yaygın anlamıyla teknik bir deyim olan kolektif güvenliği, milletlerarası barışın korunmasını ve devamlılığını da ifade eder.
Dolayısı ile siz Yunan da olsanız doğru yolda yürümek için sizin de çocuklarınıza Atatürk’ü okutup öğretmenizde fayda var.”
Hasipoğlu, eğitime bugün serpilecek nefret tohumlarının, ilerde sulh yerine çatışmayı getireceğini belirterek, “Halbuki bizlerin arzusu iyi eğitim almış yeni nesillerle, iki halkın iş birliği içerisinde birbirine güvenerek yan yana yaşayabilmesidir” ifadelerini kulladı


 

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Son Güncelleme: 09.09.2021 18:28
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