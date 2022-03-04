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Hasipoğlu, Özgür İş İnsanları Derneği yetkilileri ile görüştü

Çalışma  ve Sosyal Güvenlik  Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Özgür İş İnsanları Derneği temsilcilerini  kabul ederek görüştü.

04 Mart 2022 Cuma 15:00
Hasipoğlu, Özgür İş İnsanları Derneği yetkilileri ile görüştü

Çalışma  ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede çalışma yaşamına dair sorunlar ile ekonomik krize paralel yaşanan sıkıntılar ele alındı.

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Özgür İş İnsanları Derneği temsilcilerini kabulünde konuşan Hasipoğlu, çalışma hayatının kolay olmadığını belirterek, Bakanlık ile iş birliği içinde çalışma talebini ileten Özgür İş İnsanları Derneği’nin çalışmalarını heyecanla beklediğini söyledi.

Ekonominin tıkanmış olduğunu ifade eden Hasipoğlu, imkanlar dahilinde teşvik konusunu değerlendireceğini belirterek, “Bu süreç içerisinde işverene nasıl katkı sağlayabiliriz bunun üzerine gideceğiz. Turizm  sezonu  açılıyor. Veriler  bize gösteriyor ki ülkemize ciddi bir  turist akışı  beklentisi  de var. Ülke  olarak yavaş yavaş  eski  normal hayatımıza dönerken, Bakanlık olarak biz de yeni açılımlarla üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

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Son Güncelleme: 04.03.2022 17:39
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