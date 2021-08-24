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Hasipoğlu'ndan pasaportların geri alınması kararına tepki

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Rum Bakanlar Kurulu'nun 14 Kıbrıslı Türk siyasi ismin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının iptal edilmesi ya da yenilenmemesi yönünde bir karar üretmesinin ardından açıklama yaparak, "Rum yönetiminin ırkçı, köhnemiş ve insanlık dışı zihniyetleri değişmedi!" dedi.

24 Ağustos 2021 Salı 09:54
Hasipoğlu'ndan pasaportların geri alınması kararına tepki

Rum Bakanlar Kurulu, KKTC Bakanlar Kurulu’nda yer alan ve Maraş açılımında ön plana çıkanların, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iptal etmeye, yenilemeyi reddetmeye veya Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu vermemeye karar verdiğini duyurmasının ardından Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Hasipoğlu, “Rum yönetimi, silah zoru ile gasp ettiği, eşit kurucu ortağı olduğumuz Kıbrıs Cumhuriyetinin pasaportunu aslında iptal etmiştir. Bu kararın hukuki bir geçerliliği olmadığını düşünmekteyim. Pasaport iptali konusundaki tartışmalar bir yana, bu iptalin Maraş’ı açmamıza bir tepki olarak verilmesi enteresandır!” dedi.

“Güney Kıbrıs Rum yönetimi Maraş açılımından ne murat ettiğimizi, ya anlayamadı ya da anlamak istemiyor” diyen Hasipoğlu, “Maalesef Rum yönetiminin ırkçı, köhnemiş ve insanlık dışı zihniyetleri değişmedi!” ifadelerini kullandı.

“47 YILDIR KAPALI KALMASININ HER İKİ HALKA NE FAYDASI OLDUĞUNU BİR TÜRLÜ ANLAYAMIYORLAR”

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“47 yıldır kapalı kalmasının her iki halka ne faydası olduğunu bir türlü anlayamıyorlar.

Bunca yıldır yapılan görüşmelerde, Kıbrıs Türk tarafı olarak Maraş’ı Güney Kıbrıs Rum yönetimine bırakmayı önermedik mi?

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Karşılığında, son derece makul, insani önerilerimiz vardı; Kıbrıs Türk halkına uygulanmakta olan izolasyonlar, ambargoların kaldırılması konusunda ısrarcı olmaktan vazgeçsinler, Ercan havaalanı direk uçuşlara başlasın, kapsamlı çözüm müzakereler bağlamında ise, çok özetle, bu adanın yönetimini siyasal eşitlik parametresi çerçevesinde bizimle paylaşsınlar.

En basit insan hakkı olan izolasyonlar konusunda esneklik göstermeyen Rum yönetiminin daha fazla keyfini beklemeyip, geç bile kaldığımız Maraş açılımını gerçekleştirdik.

Tüm önerilerimizi müzakere masasında reddeden bir zihniyetin esiri daha fazla olamazdık. Halbuki  Rum yönetimi bu önerilerimizden birini kabul etseydi, bugün her iki taraf için de kazan kazan olmayacak mıydı? Biz izolasyonlar altında olmayacaktık, onlar da Maraş’ın egemen sahibi olacaklardı!

MARAŞ’I AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Onların yıllarca kapalı kalmasına sebep oldukları bu bölgeyi tüm adanın menfaatine olacak şekilde açıyoruz, açmaya da devam edeceğiz.

Sanırım Rum yönetiminin esas karın ağrısı, birçok Kıbrıslı Rum’un bizim yönetimimiz altında Maraş’a dönmek isteyişidir.

Rum tarafının yönetimi ile olmasa da, belki de tarihte ilk kez Rum halkı ile KKTC yönetiminin Maraş zemininde ortak bir anlayış birliğine varabilme ihtimalinden rahatsız oldular. Belki de bu anlayış birliğinin ileride bizi iki egemen halk temelinde bir iş birliğine götürecek olmasından endişe duydular. İşte bu pasaport iptali de bu endişelerinin bir tezahürüdür.”

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Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan HasipoğluRum Yönetiminin Pasaportları Geri Alması
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