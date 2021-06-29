Hasipoğlu'ndan açıklama

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Rumların halen yönetemedikleri ve hiçbir zaman yönetemeyecekleri Maraş bölgesinin sözde belediye başkanı Simos Ioannou’nun Maraş ile ilgili açıklamasını hayretle okuduklarını belirterek, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaya yapacağı ziyaret gününde, sözde Maraş Belediye başkanı Ioannou başkanlığında bir grup Kıbrıslı Rum’un protesto eylemi yapacaklarını öğrendiklerini belirtti.

Protesto eylemi yerine Türkiye ve KKTC Cumhurbaşkanlarına teşekkür ziyareti yapmaları gerektiğini söyleyen Hasipoğlu, “Zira bu bölgenin kapalı kalmasına izin vermeyen Tatar ve UBP, bu karara destek veren bir Türkiye Cumhurbaşkanı vardır. Protesto yapacak bir makam arıyorlar ise, bunu kendi yönetimlerinde aramaları gerekmektedir” dedi.

“Müzakere masasında yıllarca biz bu bölgeyi kapsamlı çözümün bir parçası olarak kapalı tuttuk. Diğer bir ifadeyle bir gün Rum tarafı bizimle yönetimi ve zenginliği paylaşacak ümidiyle, federasyon görüşmelerinde bu bölgeyi Rum tarafına devredecektik. Resmi müzakere pozisyonu buydu” diyen Hasipoğlu, artık pozisyon değişikliğine gidip, Kıbrıs meselesine yeni bir boyut kazandırdıklarını, bu bölgenin artık KKTC egemenliğinde ebediyen kalacak bir vatan toprağı olduğunu belirtti.

Hasipoğlu şöyle devam etti;



Kapalı Maraş’ı artık kapsamlı çözümün bir parçası olarak değerlendirmek gibi bir lüksümüz yoktur. Bu yüzden değil midir ki burası yıllarca kapalı kaldı. Maraş'ı tüm adanın menfaatine olacak şekilde kapalı tutma değil, kazandırma zamanıdır. Artık adamızda sözde Girne, Güzelyurt ve Maraş Belediye başkanları seçmek yerine, hayal aleminden çıkıp güney komşularımızı adanın gerçekleri ile yüzleşmeye davet ediyoruz. Protesto yapmaları gerek makam yıllarca tüm çözüm planlarına hayır diyen kendi yöneticileridir”.



