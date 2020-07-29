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Hasipoğlu: "Maraş artık Rum tarafı ile müzakere konusu olamaz"

Hasipoğlu, eski Rum görüşmeci Mavroyannis’in Maraş’la ilgili sözleri üzerine açıklama yaptı.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:45
Hasipoğlu: "Maraş artık Rum tarafı ile müzakere konusu olamaz"
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan HasipoğluMaraş’ın artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetiminde açılması gerektiğini dolayısı ile Rum tarafı ile müzakere konusu olamayacağını” vurguladı.

“ Kapalı Maraş, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile şu aşamada müzakere edebileceğimiz bir toprak parçası değildir” diyen Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın İsviçre görüşmelerinde “Maraş bölgesinin gerek açık gerekse kapalı kısmını Kıbrıs Rum tarafı ile yaptığı pazarlıkta kullandığını” ancak bu haritanın artık yok hükmünde olduğunu ifade etti.

Hasipoğlu, “Bizim inancımıza göre Kapalı Maraş artık kapsamlı müzakerelerin bir parçası olmamalıdır. Kapalı Maraş’ı açmak için tüm başlıklarda (Yönetimin paylaşımı, Güvenlik ve Garantiler gibi) anlaşmayı bekleyecek ne sabrımız ne de zamanımız var. Müzakere zemini ve masası gündemde olmadığına, ve bu konuda bizlerin yaptığı çalışmalarda sona geldiğimize göre, artık Maraş’ın açılması kaçınılmazdır” dedi.

Hasipoğlu şöyle devam etti:

“Eski Rum Müzakereci ve BM’deki Rum daimi temsilci Andreas Mavroyannis’in ‘Maraş’ın yerleşime açılması konusunda Kıbrıs Türk tarafının son aşamaya geldiği ve bu konuda sert tepki gösterilmez ise nahoş gelişmeler yaşanacağını’ ifade etmesi büyük bir talihsizliktir.

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Kıbrıs konusundaki çözümsüzlüğün ve Maraş’ın geldiği noktanın tek sorumlusu kendileridir.

Kıbrıs müzakerelerinde tüm çözüm planlarına hayır diyen Rum tarafıdır.

Bunlardan bir tanesine veya bizim Maraş konusundaki gerçekçi ve güven artırıcı önerilerimize evet demiş olsalardı bugün Maraş açık olacaktı.

Dolayısı ile Mavroyannis ve tüm Rum siyasiler artık gerçekleri görmelidir.

Kıbrıs Türk tarafının niyeti iyidir. Maraş tüm adanın menfaatine olacak şekilde ekonomiye ve turizme kazandırılacaktır. Maraş bir elli yıl daha kapalı kalmayacaktır”.

Son Güncelleme: 29.07.2020 12:57
Anahtar Kelimeler:
MavroyannisMaraşOğuzhan Hasipoğlu
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