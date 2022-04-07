banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
CTP, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart ile görüştü
Avrupa Komisyonu, hellim konusunda gayri resmi bir çalışma grubu oluşturdu
Özersay: Hani bu hafta ekonomik mali protokol imzalanıyordu?
Prof.Dr.Serakıncı’dan Çarpıcı Açıklama
Dikkat bir kesinti daha!
banner404

Hasipoğlu: “Komite inançla çalışmasına devam edecek”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu,Cumhuriyet Meclisi’nde Belediyeler reformu ile ilgili yapılan görüşmeler sürecinde, protestoların gölgesinde komitenin inançla çalışmasına devam edeceğini kaydetti. 

07 Nisan 2022 Perşembe 18:00
Hasipoğlu: “Komite inançla çalışmasına devam edecek”

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, hükümetin görüşünün, reformun bu yıl içerisinde gerçekleşmesi gerektiği olduğu kaydedildi.

Belediyelerin yapısal ve mali dönüşüme ihtiyaç duyduklarının şüphe götürmez bir gerçeklik olduğunu dile getiren Hasipoğlu; “2008 yılından beridir, tüm partilerin, belediyelerin ve ilgili paydaşların ciddi emeği olan Belediye reform yasalarının bu yıl içerisinde geçmesini ve seçimlerin de reformdan sonra yapılmasını niye geciktirelim? Aslında bugün mecliste temsil edilen tüm partiler bu reformun olması konusunda hemfikirken, meseleyi ciddi bir şekilde komite aşamasına getiren hükümetin bu adımı karşısında gelinen aşamada, muhalefetin daha detaylı görüşlerini alıp, değerlendirmek amacıyla, komite toplantısını gelecek haftaya erteledik.” ifadelerini kullandı.  

Belediyelerin tamamına yakınının, birleşip sayılarının azalması ve reformun yapılması konusunda hemfikir olunduğuna dikkat çeken Hasipoğlu, “Meclis dışında protesto eden belediye çalışanlarını protestosunu da bir yere kadar anlayışla karşılarız. Yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeme açısından, hiçbir belediye çalışanının işinden çıkarılmayacağını, haklarından geriye götürecek bir düzenlemenin olmayacağı sözünü zaten vermiştik.” dedi. 

“GÜNEŞ HER ZAMAN PARLAMAYA DEVAM EDECEK”

banner341
Kendilerinin Meclis’te çalışırken, Meclis dışında Ulusal Birlik Partisi’ne ait flamanın yakıldığını öğrendiklerini dile getiren Hasipoğlu, “Görüşümüze karşı görüş olabilir, protestolar da yapılabilir,  bu demokrasinin gereğidir. Ancak UBP’nin amblemini içeren bir emtiayı yakmak kimsenin haddine değildir. Bu eylemi protesto ederek kınıyor, bugün Lefkoşa adli şubeye şikayette bulunduğumuzu bildiriyorum. Amblemimiz olan Güneşi yakmaya teşebbüs edenler bilmelidir ki, ne yaparsanız yapın, Güneş her zaman parlamaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.  

UBP’nin, zor bir dönem içerisinde ateşten gömleği giyerek iktidar olma iradesini ortaya koyduğunu kaydeden Hasipoğlu, dünyanın içerisinde bulunduğu global ekonomik kriz içerisinde ülkenin de nasibini maalesef aldığını belirtti 

Hasipoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:

“UBP zor dönemlerin partisidir. Bu anlamda, ülkemizde belki de en çok eleştiriye ve protestoya uğrayan, ama bir o kadar da icraat yapan bir partidir. 

Hiçbir adım atmadan, reformları gerçekleştirmeden ülke ekonomisin daha iyi olmasını, daha verimli ve etkin hizmetin verilmesini kimse beklemesin. Bu daha ilk adım. Bizler inatla değil ama inançla, yıkarak değil ama tartışarak, bu ülkede artık reformların da olabileceğini gösterip, halkımıza daha iyi ve verimli hizmetlerin verilmesi hedefiyle yolumuza devam edeceğiz.”

                                                                                                                 
                                                                                                      

banner360
Son Güncelleme: 07.04.2022 18:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sendikalar eylemlere devam kararı aldı
Sendikalar eylemlere devam kararı aldı
CTP, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart ile görüştü
CTP, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart ile görüştü
Avrupa Komisyonu, hellim konusunda gayri resmi bir çalışma grubu oluşturdu
Avrupa Komisyonu, hellim konusunda gayri resmi bir çalışma grubu oluşturdu
Özersay: Hani bu hafta ekonomik mali protokol imzalanıyordu?
Özersay: Hani bu hafta ekonomik mali protokol imzalanıyordu?
Dikkat bir kesinti daha!
Dikkat bir kesinti daha!
UBP’li Gardiyanoğlu:''UBP bayrağı yakan kişilerden şikayetçi olduk''
UBP’li Gardiyanoğlu:''UBP bayrağı yakan kişilerden şikayetçi olduk''
Sendikalar, ekonomik önerileri dikkate alınana kadar eylemlere devam edecek
Sendikalar, ekonomik önerileri dikkate alınana kadar eylemlere devam edecek
Tatar: Türkiye’den elektriği getirelim, Güney’e de verelim
Tatar: Türkiye’den elektriği getirelim, Güney’e de verelim
İskele’de kuyuya düşen vatandaş kurtarıldı
İskele’de kuyuya düşen vatandaş kurtarıldı
Sağlığımız tehlikede: Analizler yapılmıyor!
Sağlığımız tehlikede: Analizler yapılmıyor!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim