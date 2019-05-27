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Hasipoğlu: “Kızılyürek proje, AKEL de parçasıdır”

Hasipoğlu: “Kızılyürek proje, AKEL de parçasıdır”

27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:20
Hasipoğlu: “Kızılyürek proje, AKEL de parçasıdır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Niyazi Kızılyürek’in dün yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde milletvekilliğini kazanmasını değerlendirerek, “Kızılyürek’in Rumların ‘üniter devlet’ projesinin bir ürünü olduğunu” kaydetti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, katıldığı televizyon programında Avrupa Parlamentosu seçimlerini değerlendiren Oğuzhan Hasipoğlu, “Rum kesiminde yapılan bir seçimde Kızılyürek’in Avrupa Parlamentosu’na seçilmesinin Kıbrıs Türk halkının iradesinin Avrupa Parlamentosu’na yansıdığı anlamına gelemeyeceğini” söyledi.

“Niyazi Kızılyürek’in AKEL’in ve seçmenlerinin Avrupa Parlamentosu’ndaki temsilcisi olacağı” görüşünü ifade eden Hasipoğlu, “yaratılmak istenilen algıların doğru olmadığını” belirtti.

Hasipoğlu şöyle konuştu:

“Kıbrıs Türk halkının ayrı seçme seçilme hakkı vardır. Avrupa Parlamentosu’nda bizim ayrıca seçim yaparak göndereceğimiz iki Türk milletvekili yer alması lazımdır. Hiç olmazsa Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde olduğu gibi bizim seçilmiş iki milletvekilimize Avrupa Parlamentosu’nda yer verilebilir. Anımsanacağı üzere AKPA 4 Ekim 2004 tarihinde aldığı bir kararla, Kıbrıs Türklerinin iki seçilmiş üyesinin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclis toplantılarına katılmasına olanak yaratmıştı. Ne AKEL’in ne de başkalarının oyunları Kıbrıs Türk Halkı’nın ayrı seçme seçilme hakkını ve Avrupa Parlamentosu’nda ayrı temsilci bulundurma hakkı yok edemez, yok sayamaz.”

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“AKEL BU PROJENİN BİR PARÇASIDIR”

“Niyazi Kızılyürek’in, Rumların ‘üniter devlet’ projesinin bir ürünü olduğu” görüşünü dile getiren Hasipoğlu, şöyle dedi:

“AKEL de bu projenin bir parçasıdır. Bizim devlet kanalımız BRT bile yayın yaptı, Lefkoşa Belediyesi bilbordlarda reklamlarını yaptı, Tehlikenin farkında mıydılar? Bu durum CTP ve TDP’nin savunduğu iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı, yönetime etkin katılımımızı içeren federal bir çözüm için bile tehlikedir. Bütün BM planları, Kıbrıs Türkü’nün ayrı seçme ve seçilme hakkı olmasını öngörürken; birilerinin Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtıyormuş gibi Kızılyürek destekçisi olması oldukça sakıncalıdır.”

Avrupa Parlamentosu’na gidecek olan Niyazi Kızılyürek’in Kıbrıs Türk halkına hiçbir faydasının olmayacağı görüşünü ifade eden Hasipoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Siz, Kızılyürek’in AP’de Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmasını mı bekliyorsunuz? Kızılyürek, çıkıp AP’de Kıbrıs Türklerine 2 sandalye hakkı verilmelidir diyebilecek mi? Diyemeyecek. Çıkıp bizim hidrokarbonlar konusundaki haklarımızı ve önerdiklerimizi mi savunacak? Hayır. Çıkıp Rum politikalarını, AKEL’in istediklerini savunacak.”

Son Güncelleme: 27.05.2019 19:35
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