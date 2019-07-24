Hasipoğlu, İstanbul’da Amerikan Türk İş Konseyi’nin davetlisi olarak konferansa katıldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, İstanbul’da konferansa katıldı.
Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi tarafından Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin de katılımıyla İstanbul’da İş Geliştirme konferansı düzenlendi.
Hasipoğlu, ABD İçişleri Bakanı Zinke ve Eski Başbakan Binali Yıldırım ile konferans sonrası yemekte bir araya geldi ve başta petrol ve bilişim şirketleri olmak üzere birçok Amerikalı iş adamıyla görüşme fırsatı buldu.
Tekfen, Çalık Holding, Termal Yapı, Aktifbank, Trenkwalder gibi firmaların da katıldığı konferans bugün sona erecek.