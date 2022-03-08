banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Covid-19 bir can daha aldı
Covid-19 bir can daha aldı
Ülkede günde 3 kadın şiddet ihbarında bulunuyor
Ülkede günde 3 kadın şiddet...
Kanser ilacı niye yok!
Kanser ilacı niye yok!
Yağmur geliyor!
Yağmur bekleniyor
banner405
Flaş Haber
Ekmeğe zam yolda...
Kapat

Hasipoğlu, Güzelyurt ve Lefke bölgesinde bakanlığa bağlı daireleri ziyaret etti

HASİPOĞLU, KADIN EMEKÇİLERİN KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

08 Mart 2022 Salı 14:45
Hasipoğlu, Güzelyurt ve Lefke bölgesinde bakanlığa bağlı daireleri ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Güzelyurt ve Lefke bölgesinde bakanlığa bağlı daireleri ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti ve kadın çalışanların kadınlar gününü kutladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde ziyaretlerde bulundu.
Bakanlığa bağlı Çalışma Daresi, İhtiyat Sandığı Dairesi , Sosyal Sigortalar Dairesi ve Sosyal Hizmetler Dairesi’ni ziyaret ederek çalışanlarla sohbet eden Hasipoğlu, kadın çalışanların kadınlar gününü de kutladı.

banner341
Hasipoğlu ayrıca, Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi’ni de ziyaret ederek, buradaki emekçi kadınların çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Hasipoğlu, kadın  kooperatifinin bir ilk olması açıısndan önemli olduğunu belirterek “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak sizleri destekliyoruz. Bu atılımın başarı öyküsüne dönüşmesi için üzerimize düşen ne ise yapacağız” dedi.  
Bakan Hasipoğlu, tüm ziyaretlerinde kadın emekçilere günün anısına hediyeler takdim etti.
 

banner360
Son Güncelleme: 08.03.2022 17:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeniboğaziçi Belediyesi’nden 8 Mart Projesi; Yeniboğaziçi Belediyesi Kadın Dayanışma Koruluğu
Yeniboğaziçi Belediyesi’nden 8 Mart Projesi; Yeniboğaziçi Belediyesi Kadın Dayanışma Koruluğu
Polis’ten kadın sürücülere 8 mart jesti
Polis’ten kadın sürücülere 8 mart jesti
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
İskele Belediyesi Kadınlar Gününe özel etkinlik düzenledi
İskele Belediyesi Kadınlar Gününe özel etkinlik düzenledi
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 22 bin 505 TL bağış yapıldı
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 22 bin 505 TL bağış yapıldı
TDP Gençlik Örgütü: “Kamusal çocuk bakım evleri ve kreşlerine yatırım bir devlet politikasına dönüştürülmeli”
TDP Gençlik Örgütü: “Kamusal çocuk bakım evleri ve kreşlerine yatırım bir devlet politikasına dönüştürülmeli”
Sucuoğlu, Başbakanlık’ta görev yapan kadın personelin Kadınlar Günü’nü kutladı
Sucuoğlu, Başbakanlık’ta görev yapan kadın personelin Kadınlar Günü’nü kutladı
Taçoy TAK’ı ziyaret etti
Taçoy TAK’ı ziyaret etti
Tatar: “Kadının el attığı her alanda KKTC daha da güçlenecektir”
Tatar: “Kadının el attığı her alanda KKTC daha da güçlenecektir”
UBP Lefkoşa Kadın Kolları çelenk koydu
UBP Lefkoşa Kadın Kolları çelenk koydu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim