Hasipoğlu, Güzelyurt ve Lefke bölgesinde bakanlığa bağlı daireleri ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Güzelyurt ve Lefke bölgesinde bakanlığa bağlı daireleri ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti ve kadın çalışanların kadınlar gününü kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde ziyaretlerde bulundu.

Bakanlığa bağlı Çalışma Daresi, İhtiyat Sandığı Dairesi , Sosyal Sigortalar Dairesi ve Sosyal Hizmetler Dairesi’ni ziyaret ederek çalışanlarla sohbet eden Hasipoğlu, kadın çalışanların kadınlar gününü de kutladı.



Hasipoğlu ayrıca, Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi’ni de ziyaret ederek, buradaki emekçi kadınların çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Hasipoğlu, kadın kooperatifinin bir ilk olması açıısndan önemli olduğunu belirterek “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak sizleri destekliyoruz. Bu atılımın başarı öyküsüne dönüşmesi için üzerimize düşen ne ise yapacağız” dedi.Bakan Hasipoğlu, tüm ziyaretlerinde kadın emekçilere günün anısına hediyeler takdim etti.