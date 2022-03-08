Hasipoğlu, Güzelyurt ve Lefke bölgesinde bakanlığa bağlı daireleri ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Güzelyurt ve Lefke bölgesinde bakanlığa bağlı daireleri ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti ve kadın çalışanların kadınlar gününü kutladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde ziyaretlerde bulundu.
Bakanlığa bağlı Çalışma Daresi, İhtiyat Sandığı Dairesi , Sosyal Sigortalar Dairesi ve Sosyal Hizmetler Dairesi’ni ziyaret ederek çalışanlarla sohbet eden Hasipoğlu, kadın çalışanların kadınlar gününü de kutladı.
Bakan Hasipoğlu, tüm ziyaretlerinde kadın emekçilere günün anısına hediyeler takdim etti.