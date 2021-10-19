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Hasipoğlu gündemi değerlendirdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Genç TV ekranlarında yayınlanan bir programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

19 Ekim 2021 Salı 10:07
Hasipoğlu gündemi değerlendirdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, hükümetin istifasını değerlendirerek, “Başbakanın aldığı doğru bir karardır. Artık tıkanmış bir süreç vardı... UBP, azınlık hükümetinde olduğunun bilincinde hareket etti. Bugün bizi eleştiren muhalefet partileri bu ateşten gömleği giymek istemedi. UBP ateşten gömleği giydi... Biz azınlık hükümetini kurmak mecburiyetinde kaldık. UBP hiçbir zaman hükümetten kaçmadı. Bu sürecin iyi yönetildiğini düşünüyorum. Pandemiyi sıfırlamak kolay değil ancak bununla yaşamaya alıştık” ifadelerini kullandı.  

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Meclis’te nisabın sağlanamamasına da değinen Hasipoğlu, muhalefete yüklendi ve “Meclis’in açılmasına onay vermezseniz bu hükümet istifasını verir” dedi.  

Ülkenin artık koalisyonlarla yürümeyeceğini de belirten Hasipoğlu, UBP’nin tek başına ve güçlü bir şekilde iktirda olmak istediğini vurguladı.  

Erken seçim tarihine ilişkin olarak henüz UBP Parti Meclisinde yeni bir karar alınmadığını da aktardı.

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Son Güncelleme: 19.10.2021 10:24
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