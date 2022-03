Hasipoğlu Cypfruvex’de çalışan kadınları ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cypfruvex’de çalışan kadınları ziyaret etti.

Cypfruvex ziyaretine Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun eşi Ece Sucuoğlu, UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz ve UBP Güzelyurt Kadın Kolları da katıldı.

Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif ilk konuşmayı yaparak çalışan kadınların kadınlar gününü kutladı.

Cypfruvex olarak ellerinden geldiği kadar yerli istihdam yapmaya çalıştırdıklarını dile getiren Redif, sektörün daralmasından dolayı kadınların 7-8 ay çalışarak ailelerine katkı koymasının artık zor olduğunu kaydetti.

Başbakanın eşi Ece Sucuoğlu ise konuşmasında, Cypfruvex’te kadın çalışanlarla olmanın çok güzel bir duygu olduğunu kaydetti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün aslında kadının sadece bir tek gün hatırlanmaması gerektiğini gösteren bir gün olduğunu dile getiren Sucuoğlu, “Çünkü kadınlar olmazsa dünya dönmez.” ifadelerini kullandı.



Kadınların hem iş yerlerinde hem de evde çalıştıklarını söyleyen Sucuoğlu, kadının emeğinin karşılığının hiçbir zaman ödenemeyeceğini vurguladı.Ev hanımlığının önemine de dikkat çeken Sucuoğlu, evi yapanın kadın olduğunu söyleyerek, “Hayata ve evlerinize kattığınız emek ve değer için bugünü kutluyorum ama hakkınız her gün için ödenmez.” dedi.HASİPOĞLUÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da, çalışanların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.Çalışan kadınların hem evlerine hem de ülkeye verdikleri katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür eden Hasipoğlu, Cypfruvex’in verilen emek çerçevesinde ülke ekonomisine ciddi bir katkıda bulunduğunu söyledi.Hasipoğlu sözlerine şöyle devam etti:“Güçlü kadın, güçlü aile demektir. Güçlü aile güçlü halk demektir. Sizler KKTC’ye bu anlamada çok ciddi katkılarda bulunuyorsunuz. Ulu Önder Mustafa Atatürk’ün söylediği gibi hayatta her şey kadının eseridir. Sizler de ciddi anlamda emeğinizle ciddi bir üretim yaratıyorsunuz. İyi ki varsınız, sadece bir güne değil her güne laiksiniz. Bizleri için çok değerlisiniz. Bakanlığımız sadece çalışma değil sosyal güvenlik ve aileden de sorumlu bakanlıktır. Her türlü desteğe, iş gücü, iş güvenliği, şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında 7/24 bakanlığımız hizmetinizdedir. Kadınlar gününüzü kutluyorum. İyi ki varsınız.”