Hasipoğlu: “BM davetinin iki toplumlu, iki kesimli federasyonu görüşme daveti olmadığı çok açık”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, beş artı BM gayri resmi toplantı davetinin iki toplumlu, iki kesimli federasyonu görüşme daveti olmadığının çok açık olduğunu belirtti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Hasipoğlu, BRT’de katıldığı programda BM Genel Sekreteri’nin taraflara gönderdiği davet mektubuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, içeriğindeki cümleleri yorumladı.

Hasipoğlu, “Davet 27-29 Nisan tarihlerinde İsviçre`nin Cenevre kentinde, bizim, Güney Kıbrıs’ın, Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve BM’nin katılacağı gayri resmi bir toplantı davetidir. Bu davet mektubunun gerekçesi, diğer bir ifadeyle toplantının ne amaçla yapıldığı önem arz etmektedir” dedi.

Oğuzhan Hasipoğlu, konferansla ilgili davette yer alan “Görünebilir gelecekte, Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulmak adına taraflar arasında ortak bir zemin olup olmadığını anlamak için yapılacağı”na ilişkin ifadeyi “Görünebilir gelecekte ifadesiyle, BM kendine göre bir süre ortaya koymaktadır” şeklinde yorumladı.

Hasipoğlu, “Niyetinin bir an önce Kıbrıs meselesini neticelendirmek olduğu anlaşılmakla birlikte, görüşmelerin başlaması halinde bir süre sınırının olup olmayacağı, görüşmeler başlangıç aşamasında karara bağlanabilecek bir konudur. Ancak bizim arzumuz mutlaka bir takvimin olmasıdır” dedi.

Yine aynı cümlede yer alan “ortak bir zemin olup olmadığının değerlendirilmesi” ifadesinin oldukça önemli olduğuna işaret eden Hasipoğlu, “İki günlük toplantılar ışığında değerlendirmenin sonucuna göre BM, bir tespit yapacak ve nasıl bir yol haritası ortaya koyacağını belirtecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Hasipoğlu, davet mektubunda yer alan “Bu sefer farklı olmalıdır” cümlesinin de önemli olduğunu belirterek, bu cümlenin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile BM Özel Temsilcisi Jane Lute arasında yapılan görüşmelerde ortaya koyulan iki devletli çözüm modelinden sonra davet mektubuna konduğunu vurguladı.

Oğuzhan Hasipoğlu, “Bize göre gerçekten de görüşmelere Crans Montana da kaldığı yerden değil, egemen eşitlik temelinde, tarafların eşit statüsü gözetilerek başlayıp devam etmelidir. Davetin içeriğine baktığımız zaman, bu davetin; iki toplumlu, iki kesimli federasyonu görüşmesi daveti olmadığı çok açıktır” dedi.

“TARAFLARDAN ETEKLERİNDEKİ TAŞLARI DÖKMELERİ İSTENMEKTEDİR”

Genel Sekreterin, tarafları açık fikirli ve esnek bir şekilde gerçek niyetlerini ortaya koymaya davet ettiğine işaret eden Hasipoğlu, şöyle devam etti:

“Taraflar bundan sonraki süreçte neyi görüşmek istediklerini ortaya koyacaklardır. Diğer bir ifadeyle taraflardan eteklerindeki taşları dökmeleri istenmektedir. Hatırlanacaktır ki, 2017 yılında Crans Montana”da federasyon görüşmelerinin çökmesinden sonra, Bayan Lute BM tarafından geçici özel temsilci olarak atamıştı.

Atanma gerekçesi ise, Crans Montana görüşmesinin çökmesinden sonra taraflar federasyon müzakerelerinde ortak bir vizyona sahip olup olmadıklarını tespit etmekti. Crans Montana’dan Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar olan 3 yıllık Sayın Akıncı döneminde, federasyon görüşmelerinde ortak vizyonu taraflar yakalayamadı. Sayın Tatar, egemen eşitlik diyerek seçimi kazandı ve şimdi de dünya bu kazanıma saygı göstererek Kıbrıs Türkünün yeni vizyonunu ve görüşlerini dinlemeye hazırlanıyor.”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın daveti kabul niyetini belirten mektubu içinde bulunulan günlerde göndereceğini belirten Hasipoğlu, “Sonuç olarak, Güney komşumuz, BM ve diğer üç ülke, iki devletli çözüm modelini dinlemeye Cenevre’ye geliyor olacaklardır. Bu sefer gerçekten de farklı olacaktır” ifadelerine yer verdi.