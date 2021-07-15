Hasipoğlu: Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde resmi toplantıya katılacak

“İKİ MECLİS HEYETİNİN KKTC ‘DE RESMÎ GÖRÜŞME YAPACAK OLMALARI DÜNYAYA VERİLEN ÇOK ÖNEMLİ BİR MESAJ”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi heyetinin, 16 Temmuz Cuma günü saat 11.00’de KKTC Cumhuriyet Meclisinde, Meclis Başkanı başkanlığında resmî bir toplantı gerçekleştireceğini belirtti.

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Dış İlişkiler Komisyonu ile Cumhuriyet Meclisimizin,Hukuk Siyasi İşler Ve Diş İlişkiler Komitesi,Heyeti olarak Ankara’da TBMM’de üçlü bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Görüşmeye heyetleriyle birlikte TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov ve beraberindeki heyeti ve KKTC’den UBP milletvekilleri Yasemi Öztürk’ İzlem Gürçağ Altuğra, Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve Dış İlişkiler Müdürü Yasa Yeşilada katıldı

Görüşmenin ardından açıklama yapan Hasipoğlu, “Azerbaycan heyetinin, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yılı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında düzenlenecek törenlere katılımları için yapılan resmî davete olumlu yanıt verdiklerini memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız” dedi.

Hasipoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi heyetinin, 16 Temmuz Cuma günü saat 11.00’de KKTC Cumhuriyet Meclisinde Meclis Başkanı başkanlığında resmî bir toplantı gerçekleştireceğini de vurguladı.

“Ortaya koymuş olduğumuz ‘İki devletli çözüm’ kapsamında bu ziyaretin çok anlamlı olduğunu belirtmek isterim” diyen Hasipoğlu, “İki Meclis heyetinin KKTC ‘de resmî görüşme yapacak olmaları dünyaya verilen çok önemli bir mesaj olduğu kadar yeni Kıbrıs politikamız için önemli bir adımdır” şeklinde konuştu.

Bu görüşmeden sonra 3 devlet Tek Millet gerçekliğinin bir kez daha dünyaya ilan edileceğini görmekten memnun olduğunu ifade eden Hasipoğlu, “devletimizin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması adına önemli bir adım atmış olduk” ifadelerini kullandı.