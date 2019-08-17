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Hasipoğlu: “Artık Rum tarafının keyfini bekleyecek değiliz. Kapalı Maraş'ı açma niyetindeyiz“

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu  Kapalı Maraş'ın açılmasında bir dönüm noktasında olunduğunu kaydetti ..

Hasipoğlu: “Artık Rum tarafının keyfini bekleyecek değiliz. Kapalı Maraş'ı açma niyetindeyiz“

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu  Kapalı Maraş'ın açılmasında bir dönüm noktasında olunduğunu kaydetti ..

17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:10
Hasipoğlu: “Artık Rum tarafının keyfini bekleyecek değiliz. Kapalı Maraş'ı açma niyetindeyiz“

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu  Kapalı Maraş'ın açılmasında bir dönüm noktasında olunduğunu kaydetti ve  “Artık Rum tarafının keyfini bekleyecek değiliz. Kapalı Maraş'ı açma niyetindeyiz" dedi.

Hasipoğlu, "Rumlar artık hayali seçimleri bıraksın, gerçekleri görsün. Hayalet Şehre, hayali belediye Başkanı seçme hayalinden vazgeçsinler. Halklarını kandırmasınlar. Kapalı Maraş'ta mülkleri ve hakları varsa, gelsin alsınlar ve bizim idaremizde yerleşsinler" dedi.

Hasipoğlu Kapalı Maraş’la  ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kıbrıs Rum tarafında, 1974 öncesinde Rum yerleşim yerleri arasında bulunan Güzelyurt, Girne, Maraş için 'sembolik' belediye başkanları seçildiğini kaydeden Hasipoğlu, "Hayal belediye başkanı seçmelerine gerek yok. Bu bölgelerde seçilmiş belediye başkanları var" dedi.

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"Rumlar, sözde Maraş Belediye Başkanı Aleksis Galanos'un ölmesinden sonra şimdi de 25 Ağustos'ta yeni seçim yapacaklar"  diyen Hasipoğlu, "Bu şekilde davranacaklarına, gelsinler Gazimağusa Belediyesi'ne başvursunlar. Kıbrıs Türk tarafı olarak Maraş'a yönelik her türlü hizmeti vermeye hazırız" dedi.

Hasioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıslı Rumlar yönetmedikleri ilçelerimize belediye başkanları seçiyorlar. Bu bir hayalden öteye gidemez. Bunu hayal yapan da en az 5 kez kapalı Maraş ile önerilerimizi reddederek kendileri yarattı. Ancak artık hayal âleminden uyanıp gerçekle yüzleşme zamanıdır. Buraların yönetimleri Kıbrıs Türk tarafındadır ve Kıbrıs Türk halkı, belediye başkanlarını seçmektedir. Eğer Rumlar, Kıbrıs'ta 2004 yılında yapılan referandumda 'evet' demiş olsalardı veya 2017 yılında Crans Montana´da bir uzlaşı çıksaydı, Kapalı Maraş ve Güzelyurt Rumların olacaktı. Ama Rumlar buna 'hayır' dedi. Artık, Güzelyurt ve Maraş'ı Rumlara verme gibi bir düşünce olmamalı. Biz bunu asla doğru bulmuyoruz."

Son Güncelleme: 17.08.2019 16:16
Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Hasipoğlu Kapalı Maraş
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