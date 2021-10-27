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Hasipoğlu 22’nci Olağan Kurultay gündemi ve son gelişmelerle ilgili açıklama yaptı

27 Ekim 2021 Çarşamba 19:15
Hasipoğlu 22’nci Olağan Kurultay gündemi ve son gelişmelerle ilgili açıklama yaptı

“KURULTAY 30 EKİM CUMARTESİ SAAT 09.00’DA BAŞLAYIP 31 EKİM PAZAR SAAT 18.00’DE SONA ERECEK”
“OYLAMA CUMARTESİ GÜNÜ 13.00-21.00, PAZAR GÜNÜ 09-18.00 SAATLERİ ARASINDA YAPILACAK”
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 22’nci Olağan Kurultayın 30 Ekim Cumartesi saat 09.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda başlayıp 31 Ekim Pazar saat 18.00’de sona ereceğini duyurdu. 
Başkanlık seçimleri için oylamanın başlayacağı ve biteceği saatler cumartesi günü için 13.00-21.00 pazar günü için ise 09.00-18.00 arası olarak açıklandı. 
Hasipoğlu, “Büyük bir kitle partisi olan UBP’nin zaman zaman sorunlar yaşasa da her zaman bu sorunların altından sağduyu ile kalktığını ve halka iktidar olarak hizmete devam ettiğini” belirtti. 
Hafta sonu gerçekleştirilecek 22’nci Olağan Kurultay’ın en demokratik bir şekilde sonuçlanacağını kaydeden Hasipoğlu, kazanan aday etrafında birleşilerek tek başına iktidar yürüyüşüne devam edileceğini ifade etti. 

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UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu bugün 22’nci Olağan Kurultay gündemi ve son gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“UBP, KKTC’nin kurulmasında, gelişmesinde ve kalkınmasında, anavatan Türkiye ile birlikte yakın çalışma ilkesi ile bu ülkenin ve Kıbrıs'taki milli davamızın başarılı bir şekilde sürdürülmesinin önemli siyasi bir partisidir.
 Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi olarak önümüzdeki Cumartesi –Pazar günü gerçekleştireceğimiz 22’nci Olağan Kurultayımızla ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamış durumdayız.
Kimse yaşanan son gelişmelere bakarak UBP ile ilgili yanlış çıkarımlarda bulunmasın. UBP büyük bir kitle partisidir. Partimiz zaman zaman sorunlar yaşasa da her zaman bu sorunların altından sağduyu ile kalkmış ve halka iktidar olarak hizmete devam etmiştir. Yine öyle olacaktır. Üyemizin seçtiği genel başkan ve parti meclisi üyelerimizle güçlü bir biçimde yolumuza devam edeceğiz.
Cumartesi- Pazar günleri gerçekleştirilecek 22’nci Olağan Kurultayımız en demokratik bir şekilde sonuçlanacak ve kazanan aday etrafında birleşilerek tek başına iktidar yürüyüşüne devam edilecektir.”
 

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Son Güncelleme: 27.10.2021 19:19
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