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Hasipoğlu, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesi uğruna canlarını korkusuzca feda eden aziz şehitleri rahmetle ve gazileri minnetle andığını ifade etti.

21 Aralık 2021 Salı 16:30
Hasipoğlu, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
UBP’den yapılan açıklamaya göre, Hasipoğlu mesajında, “21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla, bugün üzerinde yaşadığımız toprakları vatan yapmak için uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.
21 Aralık 1963 tarihinin “Kanlı Noel” olarak tarihe yazıldığını ve Kıbrıs Türk halkı için unutulması mümkün olmayan bir tarih olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, “Rum – Yunan ikilisinin adayı Yunanistan’a bağlama hedefi ile silah zoruyla sayısız masum Kıbrıs Türkü katledilmiş, binlerce insanımız göçe zorlanmış ve insanlık dışı muamelere  maruz kalmıştır” dedi.

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Yaşanan acı ve kayıplara rağmen Kıbrıs Türk halkının inancını kaybetmeden bugünlere ulaştığını belirten Hasipoğlu, gelecek nesillere bir daha o karanlık günleri yaşatmayacak şekilde, güçlü bir devlet olma yolundaki kararlılklarını sürdürdüklerini kaydetti. 
Hasipoğlu açıklamasında, “Bu anlamlı gün dolayısıyle geçmişte yaşanan acıları bir kez daha tekrarlanmaması dileğiyle, Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesi uğruna canlarını korkusuzca feda , insanlağımızın aydınlık günlere kavuşmasına vesile olan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilermizi minnetle anar, huzurlarında bir kez daha saygıyla eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 21.12.2021 18:05
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