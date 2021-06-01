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Hasder’li çocuklardan Dr. Nalbantoğlu Çocuk Servisi’ne 28 yap-boz tablo...

Halk Sanatları Vakfı (HASDER) Çocuk Kulübü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Servisi’ne 28 adet yap-boz tablo bağışlayacağını duyurdu. 

01 Haziran 2021 Salı 16:00
Hasder’li çocuklardan Dr. Nalbantoğlu Çocuk Servisi’ne 28 yap-boz tablo...
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Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu konuda HASDER ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği arasında bugün protokol imzalanarak, Çocuk Kulübü üyesi gönüllü çocuklar tarafından hazırlanıp aileleri tarafından çerçevelenecek tabloların, başhekimlik ve klinik şefi tarafından gösterilecek uygun yerlere asılması kararlaştırıldı.

Projenin amacının, serviste tedavi gören veya kontrole gelen çocuklar için hastane ortamını yumuşatmak, cazip hale getirmek, HASDER’li çocukların problem çözme, sosyal sorumluluk ve empati bilincini geliştirmek olduğu ifade edildi.

Çocuk servisinin oda, koridor ve salonlarına asılacak tablolar, çocuk psikolojisine uygun ve onların dikkatini çekecek nitelikte olacak.       

1 HAZİRAN DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ       

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1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nün önemine de değinen Vakıf, 1925 yılında Cenevre’de çocukların refahı için gerçekleştirilen Dünya Konferansı'nın ardından pek çok ülkenin, çocukların sorunlarına ilişkin olarak kamuoyunun dikkatini çekmek, çocukların mutluluğu, sorunlarının çözümü ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapmak üzere 1 Haziran gününü Dünya Çocuk Günü olarak belirlediğini belirtti.

Vakıf, çocukların tüm dünyada hayata anlam katan, hayatı güzelleştiren en kıymetli varlıklar olduklarını vurguladı.

Devletlerin en önemli görevinin de çocukların haklarına sahip çıkmak, onlara güzel, yaşanabilir bir çevrede güzel bir yaşam ve gelecek sağlamak olduğunu ifade eden Vakıf, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“HASDER olarak biz de kültürel ve sanatsal yaşama katılma hakkı bulunan çocuklara uygun ortamlar sunmak, onları ülkesini seven, tanıyan, özgürce sorgulayan bireyler olarak yetiştirmek için yıllardır çalışıyoruz.

Dünyadaki tüm çocukların, çocukluklarını yaşayabildiği, sağlıklı, temiz bir çevrede, eşit fırsatlarda, ırkçılıktan ve tacizden uzak, en önemlisi de mutlu, huzurlu ve sağlıklı bireyler olarak yaşamalarını temenni ederiz.”

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Son Güncelleme: 01.06.2021 15:44
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