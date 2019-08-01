Hasder Gençlik Günleri “markutti” Etkinliğiyle Devam Etti

Lefkoşa, 1 Ağustos 19 (.): HASDER Gençlik Kulübü’nün 13’üncüsünü düzenlediği Lefkoşa Gençlik Günleri, önceki akşam düzenlenen “Markutti” etkinliğiyle devam etti.

HASDER açıklamasına göre, Lefkoşa’da Atatürk Spor Kompleksi içerisinde düzenlenen, Kıbrıs’a özgü bir uçurtma olan Markutti yapma ve uçurtma etkinliği, ailelerin ve çocukların katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte, kamışlı uçurtmalar da uçurtuldu.

HASDER Gençlik Merkezi’nin organize ettiği Gençlik Günleri, 3 Ağustos’a kadar devam edecek.

(HA)