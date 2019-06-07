Hasder Çocuk Kulübü Gösteri Yaptı

Lefkoşa, 7 Haziran 19 : HASDER Çocuk Kulübü üyesi çocuklar, yıl boyunca sürdürdükleri çalışmaları, yaptıkları gösteriler ile ailelerine sergiledi.

HASDER’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan merkezde yer alan ve İlker Özova ile Özkan Gürler anısına gerçekleştirilen etkinlikte, Minikler Grubu, Dillirga Grubu, Kozan Grubu, Feslikan Grubu ve Yıldızlar Grubu dansçıları çalışmalarını sahneledi. HASDER Çocuk Korosu da gecede Kıbrıs şarkılarını seslendirdi.

Gösterilerde, Sarhoş Zeybeği, Fistikya, Elek Oyunu, Ciftetelli, Kadin Karsılama 4, Orak Oyunu, Kız Sana Nişan Geliyor, Gadeh Oyunu, Vasilica, Kozan, Garutsari, Mandıra ve Arabiye 1 oyunları sahnelendi. Koro ise Arab Ali Ağıdı/Mağusa Limanı, Münüsem, Kebapçıların Şişi ve Enginar adlı Kıbrıs şarkılarını seslendirdi.

Öte yandan HASDER üyesi 110 çocuk ve 12 eğitmen sezonu geride bırakarak eylül ayına kadar çalışmalarına ara verdi. HASDER Çocuk Kulübü yeni sezon çalışmalarına ve yeni üye kayıtlarına eylül ayında başlayacak.

(EMR/YIL)