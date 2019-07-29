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Hasder Gençlik Günleri’nde “eğitimde reform” konuşuldu

Hasder Gençlik Günleri’nde “eğitimde reform” konuşuldu

29 Temmuz 2019 Pazartesi 07:44
Hasder Gençlik Günleri’nde “eğitimde reform” konuşuldu

HASDER Gençlik Kulübü’nün bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Lefkoşa Gençlik Günleri kapsamında, AB Bilgi Merkezi katkılarıyla “Eğitimde Reform” konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.
AB Bilgi Merkezi’nde cumartesi öğleden sonra yer alan toplantıya Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Konseyi’nden Mustafa Özbilgehan, Eğitimde Gençlik İnsiyatifi’nden Mehmet Göksu, Genç Folkder’den Umay Öksüz, UBP’den Mustafa Çaluda, Sol Hareket’ten Raif Kanlıoğlu, HASDER’den Hasan Ciyaslıoğlu, Bağımsızlık Yolu’ndan Nehir Özkızan, TDP’den Engin Deniz Görgüner, Baraka Kültür Merkezi’nden Arif Bayraktar, Demokrat Parti’den Erden Pekri ve Lefkoşa Gençlik Derneği’nden Sedat İzcan konuşmacı olarak katıldı.
Toplantı sonunda eğitim bilimci Salih Sarpten ve Doç. Dr. Müesser Nat, değerlendirme konuşmaları yaptı. 

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HASDER Gençlik Merkezi’nin organize ettiği Gençlik Günleri, 3 Ağustos’a kadar devam edecek.

 

Son Güncelleme: 29.07.2019 12:46
Anahtar Kelimeler:
Hasder Gençlik Günleri
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