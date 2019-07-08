banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98639
ALTIN
258.833
DOLAR
5.7270
STERLİN
7.1610
EURO
6.4250
Lefkoşa'da cinayet
LEFKOŞA’DA CİNAYET
Gazimağusa’da kullanılmayan evde yangın çıktı
GAZİMAĞUSA’DA KULLANILMAYAN EVDE YANGIN ÇIKTI
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Uyuşturucu zanlıları: Pişmanık
UYUŞTURUCU ZANLILARI: PİŞMANIK
banner307

HASDER, Bosna Hersek ve Edon Festivali’nde sahne aldı

HASDER, Bosna Hersek ve Edon Festivali’nde sahne aldı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:25
HASDER, Bosna Hersek ve Edon Festivali’nde sahne aldı

HAS-DER BOSNA HERSEK’TEKİ FESTİVALDE KOSTÜM DALINDA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANDI

Halk Sanatları Vakfı (HASDER), Bosna Hersek’in Banja Luka şehrinde düzenlenen uluslararası Kozara Ethno Festivali’ne katılarak Kıbrıs Türk kültürünü temsil etti.

HASDER’den verilen bilgiye göre, Bosna Hersek’in Banja Luka şehrinde 4-9 Temmuz arası düzenlenen CIOFF festivalinde, vakıf ekibi 14 kız, 9 erkek, 4 müzisyen ve bir yönetici ile yer aldı.

HASDER ekibi, festivalde Kıbrıs halk danslarından oluşan kısa ve uzun süreli programlar ile Kıbrıs kültürünü yansıtan çeşitli kültürel gösteriler sundu.

HASDER’E KOSTÜM DALINDA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

banner317
Festival kapsamında, halk dansları ekiplerinin giydikleri kostümleri değerlendiren Halk Dansları Jürisi, HASDER ekibinin giydiği ve HASDER El Sanatları Merkezi tarafından dikilen kostümü, ikincilik ödülüne layık gördü.

BİR EKİP DE EDON FESTİVALİ’NE…

Öte yandan HASDER’in bir ekibi Bosna Hersek’teki festivalde yer alırken, bir diğer ekibi de Güney Kıbrıs’ta düzenlenen EDON Festivali’nde sahne aldı.

Kıbrıslı Rum gençlik örgütü EDON’un bu yıl 32’ncisini düzenlediği festival, 3-5 Temmuz tarihleri arasında Mağusa Kapısı’nda gerçekleştirildi.

HASDER ekibi, bu festivalin açılış etkinliğinde, 14 dakikalık gösteriyle sahne alarak, etkinliğe renk kattı.

Festival kapsamında HASDER El Sanatları Merkezi de bir stant açarak, Kıbrıs’a özgü el sanatları ürünlerini sergiledi. Festival süresince ziyaretçilere sunulan çeyiz sandığı, sestalar, Lefkara işleri, Lapta işleri, ipek böceği koza işleri ve ahşap oyma hediyelik eşya ürünleri gibi pek çok ürün, beğeniyle izlendi.

Son Güncelleme: 08.07.2019 12:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hp Milletvekili Manavoğlu: “turizm Ve Bilişim Konularındaki Eksikler Tamamlanmalı”
Hp Milletvekili Manavoğlu: “turizm Ve Bilişim Konularındaki Eksikler Tamamlanmalı”
3 Örgüt, Derinya Plajı’nın sadece KKTC ve TC vatandaşlarına açılmasını eleştirdi
3 Örgüt, Derinya Plajı’nın sadece KKTC ve TC vatandaşlarına açılmasını eleştirdi
“Kamusal alanı haritalamak: Tarihçesi, Dönüşümü Ve Karşıtlık Alanları” semineri düzenleniyor
“Kamusal alanı haritalamak: Tarihçesi, Dönüşümü Ve Karşıtlık Alanları” semineri düzenleniyor
Lefkoşa'da cinayet
Lefkoşa'da cinayet
Cumhurbaşkanı Akıncı, Yödak Başkanı Büke’yi Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Yödak Başkanı Büke’yi Kabul Etti
Sıcak hava devam edecek
Sıcak hava devam edecek
Trafikte kara hafta: ”3 ölü, 27 yaralı”
Trafikte kara hafta: ”3 ölü, 27 yaralı”
42. Güzelyurt Festivali Athena konseriyle sona erdi
42. Güzelyurt Festivali Athena konseriyle sona erdi
Gazimağusa’da kullanılmayan evde yangın çıktı
Gazimağusa’da kullanılmayan evde yangın çıktı
Yarın elektrik kesintisi yapılacak
Yarın elektrik kesintisi yapılacak

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim