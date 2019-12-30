Hasan Yılmaz Işık’tan Yeni Yıl Mesajı

Lefkoşa, 30 Aralık 19 (.): Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, Kıbrıs Türk halkının yeni yılını kutlayıp, mutluluk, huzur, refah ve tüm dünyaya barış getirmesi dileğinde bulundu.
Işık yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi:
(FEZ)
Lefkoşa, 30 Aralık 19 (.): Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, Kıbrıs Türk halkının yeni yılını kutlayıp, mutluluk, huzur, refah ve tüm dünyaya barış getirmesi dileğinde bulundu.
Lefkoşa, 30 Aralık 19 (.): Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, Kıbrıs Türk halkının yeni yılını kutlayıp, mutluluk, huzur, refah ve tüm dünyaya barış getirmesi dileğinde bulundu.
Işık yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi: