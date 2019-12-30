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Hasan Yılmaz Işık’tan Yeni Yıl Mesajı

Lefkoşa, 30 Aralık 19 (.): Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, Kıbrıs Türk halkının yeni yılını kutlayıp, mutluluk, huzur, refah ve tüm dünyaya barış getirmesi dileğinde bulundu.

Hasan Yılmaz Işık’tan Yeni Yıl Mesajı

Lefkoşa, 30 Aralık 19 (.): Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, Kıbrıs Türk halkının yeni yılını kutlayıp, mutluluk, huzur, refah ve tüm dünyaya barış getirmesi dileğinde bulundu.

30 Aralık 2019 Pazartesi 14:45
Hasan Yılmaz Işık’tan Yeni Yıl Mesajı

Lefkoşa, 30 Aralık 19 (.): Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, Kıbrıs Türk halkının yeni yılını kutlayıp, mutluluk, huzur, refah ve tüm dünyaya barış getirmesi dileğinde bulundu.
Işık yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi:

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“Derneğimiz 2020 yılını Kıbrıs Türk Halkına tarihinde çok güzel günleri getirecek sürecin başlangıcı olarak müjdelemekte ve kutlamaktadır. Bu refah, huzur ve güven ortamını sağlamakta hükümete düşen görevlerin önemine derneğimiz dikkat çekmekte olup, bu konuda tüketicilerin korunmasının yasal ve idari önlemleri almasını zorunlu görmektedir. Aksi halde Ekonomi ve Enerji Bakanlığının mevcut kadroları ile ülkenin refah düzeyine ulaştırılması olanaksızdır. Derneğimiz bu uyarısının samimiyet ve sorumlulukla değerlendirilmesi Meclis ve hükümet gündemine taşınması için önemle çağrı yapmaktadır”
(FEZ)
 

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