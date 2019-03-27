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Hasan  topal,  kktc – Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Oldu

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.):  KKTC- Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığına, Hasan Topal, Yardımcılığına ise İzlem Gürçağ seçildi.

Hasan  topal,  kktc – Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Oldu

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.):  KKTC- Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığına, Hasan Topal, Yardımcılığına ise İzlem Gürçağ seçildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:59
Hasan  topal,  kktc – Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Oldu

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.):  KKTC- Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığına, Hasan Topal, Yardımcılığına ise İzlem Gürçağ seçildi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi’nin 18 Şubat  tarihinde yapılan Genel Kurulu’nda alınan karar uyarınca hayata geçirilen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu ile Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu arasındaki Dostluk Grubu, Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Açıklamada, toplantı sonrası Dostluk Grubu Başkanlığına, Hasan Topal’ın , Yardımcılığına ise İzlem Gürçağ’ın seçildiği kaydedildi.

Grubun Genel Sekreterliğine Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Yardımcılığı’na Yasemi Öztürk, Faal üyeliklere Koral Çağman, Hüseyin Angolemli, Salahi Şahiner ve Resmiye Canaltay getirildi.

Mecliste yer alan tüm siyasi partilerin temsilcilerinin yer aldığı Dostluk Grubunda ayrıca şu milletvekilleri bulunuyor: 

“Dursun Oğuz, Ali Pilli, Nazım Çavuşoğlu, Asım Akansoy, Armağan Candan, Hasan Büyükoğlu, Mesut Genç ,Bertan Zaroğlu”.
(HUR/YIL)

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