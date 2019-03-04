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Hasan Hastürer Yyk Üyeliğine Atandı

Lefkoşa 04 Mart  19 :  Hasan Hastürer, Yayın Yüksek Kurulu (YYK) üyeliğine atandı. 

Hasan Hastürer Yyk Üyeliğine Atandı

Lefkoşa 04 Mart  19 :  Hasan Hastürer, Yayın Yüksek Kurulu (YYK) üyeliğine atandı. 

04 Mart 2019 Pazartesi 15:46
Hasan Hastürer Yyk Üyeliğine Atandı

Lefkoşa 04 Mart  19 :  Hasan Hastürer, Yayın Yüksek Kurulu (YYK) üyeliğine atandı. 

Halkın Partisi’nin Ayşen Kumser’den boşalan YYK üyeliğine Hasan Hastürer’in atanması, Genel Kurulda oy birliğiyle kabul edildi.

Hastürer,YYK üyesi olarak atanmasının ardından kısa bir değerlendirme yaptı.  Hastürer, “Fiilen görev yapma koşullarımın hayat bulmasıyla önemli bir kurumsal yapı olan Yayın Yüksek Kurulu’nda yayın kuruluşlarımızın, nitelikli ve özgür koşullarda görev yapıp, hizmet kalitesinin iyileşmesi için öteki arkadaşlarla uyum içinde görev yapacağım” dedi.

Hastürer, sözlerini şöyle sürdürdü: “HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bir süre önce arayıp, ‘Arkadaşlarımızın ortak isteği olarak sizi YYK üyeliğine aday göstermek arzumuz var. Partimizle bağınızın olmaması hiç önemli değil. Mesleki birikim ve özgürlük anlayışınızla görev yapmanız bizi memnun edecek’ dedi. Liyakata verdikleri değerle bu teklifi yaptıklarını da işaret etti. Hizmet anlayışı ve teklif edenlerin ince düşüncesine saygıyla kabul ettim. Beni bu göreve layık görev arkadaşlara ve kararı benimseyen Cumhuriyet Meclisi üyelerine teşekkür ederim.”

HASAN HASTÜRER, KİMDİR?

Küçük Kaymaklı doğumlu olan Hasan Hastürer, Kıbrıs Türk Öğretmen Kolej’nden 1974’te mezun oldu ve aynı yıl başladığı öğretmenlik mesleğini 1994 yılına dek sürdürdü.  1975 – 1993 yılları arasında Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda etkin görevlerde bulundu. Barış Derneği kurucuları arasında yer alırken, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde da altı yıl başkanlık, altı yıl da asbaşkanlık görevlerinde bulundu.

1994- 1995 yılarında Eğitim Bakanlığında Özel Kalem Müdürlüğü, sonrasında Başbakan Yardımcılığında Koordinatör olarak görev yapıp, 1998 yılında kamudan emekli oldu.

Gazeteciliğe ise 1971 yılında Savaş gazetesinde başladı. Savaş gazetesinden sonra, Bozkurt, Söz, Ortam, Halkın Sesi, yeni Bozkurt, Kıbrıs, Yeni Gün, Havadis gazetelerinde görev yaptı. Şimdi en uzun süre görev yaptığı Kıbrıs medya kurumunda mesleğini sürdürüyor.

(FG)

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