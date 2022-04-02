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Hasan Yılmaz Işık’tan tüketicilere çağrı

 

02 Nisan 2022 Cumartesi 16:45
Hasan Yılmaz Işık’tan tüketicilere çağrı

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, tüketicilere, orantısız fahiş fiyatlar ile krizi daha da körükleyen piyasa fırsatçılarına karşı koruma sağlamak amacıyla derneğe ve tüketici hattı 171’e ulaşmaları çağrısında bulundu.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, derneğin, Kıbrıs Türk tüketicisinin huzur, güven ve mutluluğu için mücadele ettiğini belirterek, tüketicilerin yaşadığı mağduriyet ve haksızlıklara karşı etkili olarak haklarını koruduklarını kaydetti.

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Işık, derneğin, tüketicilerin haklarını yasa altında koruyacak idari ve yargı sürecini Ekonomi Bakanlığı bünyesinde kurulmasını sağladığı birimler ile güvence altına aldığını ifade etti.

Son aylarda Covid-19 ve enflasyonun tüketicileri perişan ettiğini kaydeden Hasan Yılmaz Işık, hükümetin ciddi önlemler aldığını yakından takip ettiklerini ve umut verici bulduklarını belirtti.

Işık, derneğin, bu çalışmalarda hükümet ile yakın diyalog ve iş birliği içerisinde katkıda bulunmak amacıyla ilgili bakanlıklara gelecek hafta ziyaretlerde bulunarak, görüşme yapacağını bildirdi.

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Son Güncelleme: 02.04.2022 18:35
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