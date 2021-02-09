Hasan Sungur, belirlenen asgari ücretin geçerli olduğunu açıkladı

İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, BRT’de yayınlanan ‘Manşet +’ programına telefon bağlantısı ile katılarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Sungur, ülkede Koronavirüs salgını olması nedeniyle toplantıya katılmadıklarını ifade ederek, işçi tarafının toplantıya katılmasıyla birlikte nisabın sağlandığını aktardı.

Nisabın sağlanmasıyla birlikte karar alındığını dile getiren Sungur, “Devlet ise işçi tarafını mutlu etmek için toplantıyı yaptı. Devlet 5 kişiyle oylamaya katılırken işçi sendikası neden 4 kişiyle toplantıya girdi ve oylama yapıldı” diyerek konuya açıklık getirdi.

Toplantının terk edilmesinin, toplantıyı düşüreceği anlamına gelmediğini söyleyen Hasan Sungur, “Nisabı ve oylamayı sağlamadan bunları düşüneceklerdi. Hukukçulara sorduk asgari ücret geçerlidir” dedi.

İşverenler Sendikası Başkanı Sungur, “İşçi ve işveren arasında gerginlik yaratılarak kendi hatalarını örtmek istiyorlar. Sermaye düşmanlığı yapılmasın. İşçi ve işveren temsilciler arasında eskiden olduğu gibi yeniden iyi ilişkiler yaratılsın” ifadelerini kullandı.