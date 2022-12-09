banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hasan Sadıkoğlu: Sorunu planlı bir şekilde bitireceğiz
Hasan Sadıkoğlu: Sorunu planlı bir...
Erdoğan: Kıbrıs sorunu yeni ve somut adımlarla çözüme kavuşturulmalı
Erdoğan: Kıbrıs sorunu yeni ve...
Nöbetçi Eczaneler (09 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (09 Aralık 2022)
Twitter'da ikinci ifşa: Gizli kara liste ortaya çıktı
Twitter'da ikinci ifşa: Gizli kara...
Kıbrıslı Türk hırsızlık şüphesiyle tutuklandı
Kıbrıslı Türk hırsızlık şüphesiyle tutuklandı
banner405

Hasan Sadıkoğlu: Sorunu planlı bir şekilde bitireceğiz

İskele Belediye Başkanı ve UBP’nin İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, yeni dönemde ilk işin kanalizasyon projesi olduğunu söyleyerek, bu sorunu planlı bir şekilde bitireceklerini kaydetti

09 Aralık 2022 Cuma 13:42
Hasan Sadıkoğlu: Sorunu planlı bir şekilde bitireceğiz

İskele Belediye Başkanı ve UBP’nin İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, yeni dönemde ilk işin kanalizasyon projesi olduğunu söyleyerek, bu sorunu planlı bir şekilde bitireceklerini kaydetti

İskele Belediye Başkanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nin İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, İskele Bölgesi’nin en ciddi sıkıntısının gelişime bağlı olarak ortaya çıkan kanalizasyon sorunu olduğunu belirtti.

Ortaya koydukları vizyon sayesinde İskele’nin planlarının da üzerinde geliştiğini burgulayan Sadıkoğlu, bundan kaynaklanan sorunların da çözümü için projelerinin hazır olduğunu dile getirdi.

Yeni dönemde öncelik verilen ilk projenin kanalizasyon projesi olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, şöyle devam etti:

 “İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla bu sorunun çözülemeyeceğini herkes biliyor. Bunun için bir fon oluşturulacak, oluşturulacak fon Bakanlar Kurulu’nda da onaylandı” dedi.

Fon sayesinde kanalizasyon projesi için kaynak yaratılacağını anlatan Sadıkoğlu, “Ocak ayında, kanalizasyon konusunda hazır olacak projenin ihaleye çıkmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hasan Sadıkoğlu, “Planlı bir çalışma programı ile kanalizasyon ile başlayıp adım adım yeni projeleri hayata geçirecek, halkımızın refah seviyesini yükseltmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Kıbrıs sorunu yeni ve somut adımlarla çözüme kavuşturulmalı
Erdoğan: Kıbrıs sorunu yeni ve somut adımlarla çözüme kavuşturulmalı
Nöbetçi Eczaneler (09 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (09 Aralık 2022)
Öztürkler: Askerimiz, Ada’daki barışın ve huzurun teminatıdır
Öztürkler: Askerimiz, Ada’daki barışın ve huzurun teminatıdır
Tatar’dan Natalie Süleyman’a kutlama
Tatar’dan Natalie Süleyman’a kutlama
İşte en çok yağış alan bölgeler...
İşte en çok yağış alan bölgeler...
KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!
KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!
6 saatlik elektrik kesintisi!
6 saatlik elektrik kesintisi!
Herkes Şokta 28 Yaşında Hayatını Kaybetti
Herkes Şokta 28 Yaşında Hayatını Kaybetti
Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunda araç yangını
Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunda araç yangını
Ozanköy'de hırsızlık!
Ozanköy'de hırsızlık!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim