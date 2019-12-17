17/05/2019 Tarihinde İskele Belediyesinde halk plajında güvenlik görevlisi olarak çalışan Hasan Kırmızı güvenlik görevlisi olarak çalışan Hasan Kırmızı plajda çıplak dolaşan Muzaffer Mazlum'u uyarmış ve aralarında çıkan tartışma yargıya taşınmıştı İskele kaza mahkemesinde bugün görülen davada Kırmızı'nın uğradığı haksızlığa duyarlılık göstererek gönüllü olarak avukatlığını üstlenen avukat İrem Uygun, Savcı Ahmet Özlemler'in sanıkları itham ederek meselenin olgu ve detaylarını mahkemeye aktarmasının ardından söz alarak Sanıkla ilgili hafifletici nedenlerin üzerinde durdu ve Sanık 2 Hasan Kırmızı'nın görev yetki ve sorumlulukları arasında plajda bulunan halkın can ve mal güvenliğinden sorumlu olduğunu, gerek vatandaşların gerekse turistlerin çocukları ve aile bireyleri ile vakit geçirmek için tercih ettiği halka açık bir plajda çıplak vaziyette namus ve ahlaka aykırı şekilde gezen Muzaffer Mazlum'a müdahale ederek ikazda bulunmasının görevi gereği olduğunu ifade etti. Uygun ayrıca umuma açık bir mahal olan bir halk plajında hiç kimsenin başkasının huzur ve güvenliğini bozacak şekilde hareket etmeye hakkı olmadığını vurguladı. Sanık 3 Murtaza Sakallı'nın avukatı Ülkü Taşseven ise müvekkilinin Sanık 2'ye yardımcı olmak için Muzaffer Mazlum'u yere yatırarak etkisiz hale getirdiğini ifafe etti. İskele Kaza Mahkemesi ceza davaları yargıcı Tutku Candaş sanık avukatlarının üzerinde durduğu hafifletici nedenler de dikkate alındığında sanıklara hürriyeti bağlayıcı ceza veya para cezası yerine aleyhlerine getirilen davalarla ilgili olarak 1 yıl süreyle sulh ve sükunu koruyacaklarına dair kefalet senedi imzalarına emir verdi. Sanık 1 Muzaffer Mazlum ise mahkemede hazır bulunmadığından tutuklanarak getirilmesine emir verildi.Hasan Kırmızı Adalet'e güvenin ayrıca bu davayı baştan sona üstlenip sürdüren başarılı avukat irem Uygun'a teşekkür etti