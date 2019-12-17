banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111326
ALTIN
279.318
DOLAR
5.8714
STERLİN
7.7353
EURO
6.5589
Tüp gazın alevlenmesi yangına sebep oldu
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Şahin 7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Hasan Kırmızı: Adalet'e güvenin

Hak yerini buldu..

Hasan Kırmızı: Adalet'e güvenin

Hak yerini buldu..

17 Aralık 2019 Salı 13:44
Hasan Kırmızı: Adalet'e güvenin

banner317
Ergün YAHAT

17/05/2019 Tarihinde İskele Belediyesinde halk plajında güvenlik görevlisi olarak çalışan Hasan Kırmızı güvenlik görevlisi olarak çalışan Hasan Kırmızı plajda çıplak dolaşan Muzaffer Mazlum'u uyarmış ve aralarında çıkan tartışma yargıya taşınmıştı İskele kaza mahkemesinde bugün görülen davada Kırmızı'nın uğradığı haksızlığa duyarlılık göstererek gönüllü olarak avukatlığını üstlenen avukat İrem Uygun, Savcı Ahmet Özlemler'in sanıkları itham ederek meselenin olgu ve detaylarını mahkemeye aktarmasının ardından söz alarak Sanıkla ilgili hafifletici nedenlerin üzerinde durdu ve Sanık 2 Hasan Kırmızı'nın görev yetki ve sorumlulukları arasında plajda bulunan halkın can ve mal güvenliğinden sorumlu olduğunu, gerek vatandaşların gerekse turistlerin çocukları ve aile bireyleri ile vakit geçirmek için tercih ettiği halka açık bir plajda çıplak vaziyette namus ve ahlaka aykırı şekilde gezen Muzaffer Mazlum'a müdahale ederek ikazda bulunmasının görevi gereği olduğunu ifade etti. Uygun ayrıca umuma açık bir mahal olan bir halk plajında hiç kimsenin başkasının huzur ve güvenliğini bozacak şekilde hareket etmeye hakkı olmadığını vurguladı. Sanık 3 Murtaza Sakallı'nın avukatı Ülkü Taşseven ise müvekkilinin Sanık 2'ye yardımcı olmak için Muzaffer Mazlum'u yere yatırarak etkisiz hale getirdiğini ifafe etti. İskele Kaza Mahkemesi ceza davaları yargıcı Tutku Candaş sanık avukatlarının üzerinde durduğu hafifletici nedenler de dikkate alındığında sanıklara hürriyeti bağlayıcı ceza veya para cezası yerine aleyhlerine getirilen davalarla ilgili olarak 1 yıl süreyle sulh ve sükunu koruyacaklarına dair kefalet senedi imzalarına emir verdi. Sanık 1 Muzaffer Mazlum ise mahkemede hazır bulunmadığından tutuklanarak getirilmesine emir verildi.Hasan Kırmızı Adalet'e güvenin ayrıca bu davayı baştan sona üstlenip sürdüren başarılı avukat irem Uygun'a teşekkür etti

Son Güncelleme: 17.12.2019 15:51
Anahtar Kelimeler:
Muzaffer MazlumHasan Kırmızı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ’de Kenya Bağımsızlık Günü düzenlendi
LAÜ’de Kenya Bağımsızlık Günü düzenlendi
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi Meclis’te
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi Meclis’te
Münhal
Münhal
Bkp Parti Meclisi Görev Dağılımı Yaptı… Genel Sekreter Salih Sonüstün
Bkp Parti Meclisi Görev Dağılımı Yaptı… Genel Sekreter Salih Sonüstün
Akdoğan Belediyesi, Özgürlük Stadyumu’nu Spor Dairesi’ne Devrettiğini Açıkladı
Akdoğan Belediyesi, Özgürlük Stadyumu’nu Spor Dairesi’ne Devrettiğini Açıkladı
Hukuk Dairesi Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
Hukuk Dairesi Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
Mahkemeler Bütçesi Onaylandı
Mahkemeler Bütçesi Onaylandı
Cumhurbaşkanı Akıncı İsveç Ve Finlandiya Büyükelçilerini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı İsveç Ve Finlandiya Büyükelçilerini Kabul Etti
Arucad Heyeti Yödak’ı Ziyaret Etti.
Arucad Heyeti Yödak’ı Ziyaret Etti.
Uluçay, Bakü’de Türkpa Genel Kurul Toplantısına Katılacak
Uluçay, Bakü’de Türkpa Genel Kurul Toplantısına Katılacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim