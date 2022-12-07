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Hasan Caner'e her partiden destek

07 Aralık 2022 Çarşamba 20:27
Hasan Caner'e her partiden destek

HASAN CANER'E HER PARTİDEN DESTEK

Ergün Yahat

25 Aralıkta yapılacak olan yerel seçimlerde Gazimağusa Belediye meclis üyeleri arasında DP'den aday olan Gazimağusanın Hizmet sektöründe yıllarca çalışan İsletmeci Hasan Caner'e sevilen sayılan adaylar arasında olunca her partiden destek mesajları geliyor.18 Nisan 1984 yılında Gazi Mağusa Kale içinde doğan Caner . Herzamanki gibi ilk önceliğim kale içini ve tüm Gazimağusa olacak hedefim Kale içine ayda 1 veya fazlası aktiviteler konserler ve mekanların ilk tercihi açmaları için Kale içini istemelerini sağlamak.1 haziran 2015 yılında inciraltı olarak çok başarılara ve Kale içine birçok meyhane ve bar cafe açılması için çok öncülük ettim ve. birliktelik kurdum tüm işletmeci arkadaşlarım ile mücadele ederek Kale içini canlı tutmaya çalıştık. Benim hedefim ben olmak değil biz olmak bir olmak için çaba harcayarak orda sizin sesiniz olmak için aday oluyorum.Turizm sektörü ve gelişim nasıl olur çok iyi bilenlerden. Ve bu sektörlerin gelişmesi için Gazimağusa belediyesinde esnafın ve gençliğin yanında olmak için orda olursam Gazimağusa'nın bir çok bölgesinde sorunlar dağ boyu gibi, sorunları belediye meclisi toplantılarında gündeme getirip çözmek için en başta görevim olacak..

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