banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akıl oyunları
Akıl oyunları
Cumhurbaşkanlığı gerçekten bilim üretiyor mu?
Cumhurbaşkanlığı gerçekten bilim üretiyor mu?
Aynı tas aynı hamam…
Aynı tas aynı hamam…
Bayrağa saldırmanın cazibesi
Bayrağa saldırmanın cazibesi
banner376

Hasan Bağlar “Kıbrıs’ın Kelebekleri” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs’ın Kelebekleri” isimli kitabını takdim eden Hasan Bağlar’ı kabul etti. 

29 Mayıs 2021 Cumartesi 12:30
Hasan Bağlar “Kıbrıs’ın Kelebekleri” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti
banner337

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, geçen ay yayımlanan kitabında Kıbrıs’ta yaşayan 53 kelebek türünün tanıtıldığını ifade eden Hasan Bağlar, şubat ayından ekim ayına kadar dağlarda ve Mesarya Ovası’nda yaşayan kelebek türlerinin kitapta yer aldığını aktardı. 
Cumhurbaşkanı Tatar ise, “Yılların emeğiyle ve titizlikle çalışılarak değerli bir kitabı halkımıza ve arşivimize kazandırmasından dolayı Bağlar’ı tebrik ederim. Ülkemizde beraber yaşadığımız bu zenginlikleri böyle bir akademik çalışmayla dünyaya duyurabilmek fevkalade önemli bir kazanımdır” dedi. 
Tatar ayrıca, tanıtım yapıldığı takdirde turistlerin ve dünyada konuya merak duyanların ve konuyu takip edenlerin kelebekleri gözlemlemek için adaya gelebileceğini de belirtti. 

banner341
Son 50 yıldır sadece bir kelebek türünün tükendiğini ve istikrarlı bir şekilde türlerin yaşamlarını sürdürebildiğini öğrenmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı, ülkenin doğasıyla, iklimiyle ve zenginlikleriyle tanıtılması gerektiğine ve doğanın da korunmasının önemine vurgu yaptı.

 

banner360
Son Güncelleme: 29.05.2021 12:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Yeter artık, halka karşı biraz saygınız varsa istifa edin"
"Yeter artık, halka karşı biraz saygınız varsa istifa edin"
İşsiz ve devlet desteğinden mahrum
İşsiz ve devlet desteğinden mahrum
Hava durumu
Hava durumu
Dünyaca ünlü Danimarkalı müzisyen Kölsch’ün, St. Hilarion Kalesi’ndeki seyircisiz konseri iptal oldu
Dünyaca ünlü Danimarkalı müzisyen Kölsch’ün, St. Hilarion Kalesi’ndeki seyircisiz konseri iptal oldu
Akaryakıta bir zam daha
Akaryakıta bir zam daha
Türkiye'de 7 bin 773 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 7 bin 773 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti
8 Haziran çekilişi ‘çıkana kadar’
8 Haziran çekilişi ‘çıkana kadar’
CTP gençlik ve kadın örgütleri, Kutlu Adalı cinayetinin aydınlatılması için eylem yaptı
CTP gençlik ve kadın örgütleri, Kutlu Adalı cinayetinin aydınlatılması için eylem yaptı
Küçükkaymaklı’da uyuşturucu…
Küçükkaymaklı’da uyuşturucu…
KKTC'de 20'si yerel 22 yeni vaka
KKTC'de 20'si yerel 22 yeni vaka

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim