Hasan Bağlar “Kıbrıs’ın Kelebekleri” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, geçen ay yayımlanan kitabında Kıbrıs’ta yaşayan 53 kelebek türünün tanıtıldığını ifade eden Hasan Bağlar, şubat ayından ekim ayına kadar dağlarda ve Mesarya Ovası’nda yaşayan kelebek türlerinin kitapta yer aldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar ise, “Yılların emeğiyle ve titizlikle çalışılarak değerli bir kitabı halkımıza ve arşivimize kazandırmasından dolayı Bağlar’ı tebrik ederim. Ülkemizde beraber yaşadığımız bu zenginlikleri böyle bir akademik çalışmayla dünyaya duyurabilmek fevkalade önemli bir kazanımdır” dedi.

Tatar ayrıca, tanıtım yapıldığı takdirde turistlerin ve dünyada konuya merak duyanların ve konuyu takip edenlerin kelebekleri gözlemlemek için adaya gelebileceğini de belirtti.





