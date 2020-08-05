Harup toplama başlama tarihi 18 Ağustos Salı günü olarak belirlendi

Girne Kaymakamı Sinan Güneş yaptığı yazılı açıklamada, Fasıl 287 Destebanlar Yasası’nın 44 (1) Maddesinin verdiği Girne İlçesinde 2020 yılı harup toplama başlama tarihinin 18 Ağustos Salı günü olarak belirlendiği kaydedildi.
Açıklamada, aykırı hareket edilmesinin suç sayılacağından, belirtilen tarihe titizlikle uyulması duyuruldu.
Girne Kaymakamı Sinan Güneş yaptığı yazılı açıklamada, Fasıl 287 Destebanlar Yasası’nın 44 (1) Maddesinin verdiği Girne İlçesinde 2020 yılı harup toplama başlama tarihinin 18 Ağustos Salı günü olarak belirlendiği kaydedildi.