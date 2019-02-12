Harmanşah’ın “ileriyi Hatırlamak” İsimli Proje Sergisi Yarın Açılıyor

SERGİYE KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK



Lefkoşa, 12 Şubat 19 : Dr. Rabia Harmanşah’ın “İleriyi Hatırlamak” isimli proje sergisi yarın açılıyor.



Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergi, Arabahmet Kültür ve Sanat Evinde saat 17.00’de açılacak.



KAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre sergi 1 Mart Cuma gününe kadar hafta içi 09.00 – 17.00 saatlerinde gezilebilecek.



Sergi, “Universität zu Köln”de öğretim elemanı olan Harmanşah’ın Kıbrıs’ta yer alan kutsal mekanlar üzerine 2010-2012 arasında yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği verilerden oluşuyor.



(ÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI