Harmancı: “Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi’yle özel gereksinimli çocuk ve gençlerimizin gelişimlerine ve sosyalleşmelerine destek oluyoruz”

Harmancı, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni (KTOÖD) ziyaret etti. Harmancıya ziyaretinde LTB meclis üyesi adaylarından oluşan heyet eşlik etti.

“Engellemeyen Lefkoşa Birimi - Haklara ve fırsatlara erişimi kolaylaştıran Lefkoşa”

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nde dernek ve ilgili sivil toplum örgütlerinin yerel yönetimlerin en doğal payadaşları olduğuna işaret eden Mehmet Harmancı, yerel yönetimlerin bireylerin özgürce dolaşımı ve sosyal yaşama katılımı önündeki bütün engelleri kaldırmakla görevli olduklarını kaydederek, “Engellemeyen Lefkoşa Birimi’mizle, ‘haklara ve fırsatlara erişimi kolaylaştıran Lefkoşa’ ilkesi doğrultusunda ulaşım, dolaşım, erişelebilirlik ve sosyal yaşama katılım konularında sağladığımız hizmetlerle, özel gereksinimli bireylerimizin hayata katılımları ve hizmetlere erişimlerini kolaylaştırıyoruz.

Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi’yle özel gereksinimli çocuk ve gençlerimizin bireysel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine destek olduk. Belediyemize ait atıl bir binayı, özel gereksinimli çocuk ve gençlerimizin müzik, spor, resim, el işi faaliyetleri ve İngilizce kursları gibi etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirebilecekleri bir aktivite merkezi haline getirdik. Merkez sayesinde özel gereksinimli çocuklarımız ve gençlerimiz sosyalleşirken, ailelerimizin de hayatları kolaylaştırıyoruz” diye konuşan Harmancı, bu olanakların artırılarak bir ileri evreye götürülmesinin bir sonraki dönemde en önemli hedefleri arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Her yıl geleneksel etkinlikler düzenlediklerini ve engelsiz şölenlerde bir araya gelerek bir sonraki yıl için mutlaka bir misyon belirlediklerini anımsatan Harmancı, şehirler yayalaştıkça tüm bireylerin gerek eğlence gerek alışveriş gerekse de sosyalleşebilecekleri aktivitelere katılım yönünde engelerin ortadan kalktığına şahit olduklarını da ifade ederek bu nedenle Lefkoşa’nın özellikle Surlariçi’ndeki yayalaştırma projeleriyle ilgili önümizdeki yılllarda önemli bir adım atılacağını söyledi.

Özel gereksinimli bireylere karşı duydukları sorumlulukla göreve başladıklarında belediyenin 10 personelini işaret dili konusnda eğitime gönderdiklerini söyleyen LTB Başkanı Harmancı, “Bundan sonra bizim hedefimiz elbette bu şehrin altyapısına verdiğimiz hizmetleri üst yapıya taşımak ve alışveriş caddelerimiz başta olmak üzere uyguladığımız standartlarda özel gereksinimli tüm grupların hak ve menfaatlerini, özel gereksinimi olmayan gruplar kadar eşit hale getirmek misyonu olacak” diye konuştu.

Harmancı, LTB’nin pandemi döneminde özel gereksinimli bireylerin zorlaşan şartlarını kolaylaştırma adına daha aktif rol üstlenerek attığı adımları da anımsatarak özellikle aşılama konusunda LTB’nin ciddi bir inisiyatif üstlenerek evde aşılama hizmetini ilk başlatan yerel yönetim olduğunu ifade etti. Özel gereksinimli bireyleri olan ailelere yönelik atılan adımlara da dikkat çeken Harmancı, “Geçtiğimiz dönemde LTB, özel gereksinimli, aileler için somut bir adım attı ve sosyal yardım alanlara uygulanan su muafiyeti, özel gereksinimli bireyi olan ailelere de sağlandı. Çünkü biliyoruz ki özel gereksinimli bireylerin bakım masrafları, hayata erişiminde yaşadığı zorluklar özel gereksinimi olmayan bireylerden kat kat fazla. O yüzden bu katkının da diğer belediyelere örmek olmasını diliyorum” dedi.

Günay Kibrit: “Sizinle birlikte çalışmaktan ve iş birliği içerisinde bulunmaktan onur duyuyorum”

Dernek Başkanı Günay Kibrit de Başkanlığı döneminde özel gereksinimli bireyler adına attığı adımlardan ötürü Harmancı’ya teşekkür ederek, “Sizinle birlikte çalışmaktan ve iş birliği içerisinde bulunmaktan onur duydum. Başarılar dilerim” dedi.