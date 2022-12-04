banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Rifat Günay neyi bekliyor !
Rifat Günay neyi bekliyor !
Universalbank müdürü tutuklandı
Universalbank müdürü tutuklandı
Yine Universalbank Yine usulsüz işlem Yine personel feda edildi Universalbank müdürü tutuklandı
Yine Universalbank
Harmancı: “Yarınlarını bugünden kurtaracak olan Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hat Projesi’ni tamamladık”
Harmancı: “Yarınlarını bugünden kurtaracak olan...
Savaşan 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı
Savaşan 3 Aralık Engelliler Günü...
banner404
Flaş Haber
Rifat Günay neyi bekliyor !
Kapat

Harmancı: “Yarınlarını bugünden kurtaracak olan Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hat Projesi’ni tamamladık”

04 Aralık 2022 Pazar 23:51
Harmancı: “Yarınlarını bugünden kurtaracak olan Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hat Projesi’ni tamamladık”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP, LTB Başkakan adayı Mehmet Harmancı “Lefkoşa’mızda açtıkları yaraların üstünü makyajla örtmeye çalışmadık. Bugün için yarından çalmadan, bu şehri kimseye ipotek etmeden, geçmişin kötü izlerini hep beraber sildik.” dedi.

Harmancı bu sabah önce Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret ederek kulüp yöneticileri yanında bölge halkıyla da bir araya geldi. Belediye Meclisi Üyesi adaylarından oluşan bir ekibin eşlik ettiği Harmancı daha sonra Badminton Federasyonu’nu ziyaret etti. 

Ziyaretlerde sekiz buçuk yılı kapsayan hizmet döneminde Lefkoşa ve Lefkoşalılar için yaptıklarını örneklerle anlatan Harmancı, “AB hibelerinden yararlanmadığımız iddia ediliyor. 12 Milyon Euro AB hibesiyle projeler Lefkoşa’da yaşam buldu. Lefkoşa’nın yarınlarını bugünden kurtaracak en büyük proje olan Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı projesi bu finansmanla yapıldı. En son Sayın Akıncı’nın Belediye Başkanlığı döneminde yapılan Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı’nı 2050’ye hazır olacak şekilde yeniledik” dedi.

Harmancı, “Pandemide bütün dünya gibi bizim de önceliklerimizi değişti. Toplum sağlığı ve zora düşmüş insanlarımızı yalnız bırakmama bırakmama önceliklerimiz oldu. Bununla birlikte yağmur suyu drenajında kronik pek çok sorunlu yere kalıcı çözümler ürettik. Merkez Lefkoşa’yı tamamladık, Kızılbaş Parkı’nı açtık, kreşimiz ve çocuk merkezimiz hizmet vermeye başladı.” diye konuştu.

Harmancı, önümüzdeki dönemde bölge sakinleri ve esnafın ihtiyaçlarına, Lefkoşalı’ların taleplerine öncelik vererek nitelikli kentsel gelişim ve dönüşüm yaşanacağını, bu kapsamda da caddeler yenilenerek, dönüştürüleceğini vurguladı. “Şehirdeki nitelikli değişimin simgelerini yarattığımız 2.8 kilometre uzunluğundaki Şht. Ecvet Yusuf Caddesi ve Kemal Aksay Caddesi’ndeki dönüşümü şehrin geneline yayacağız. Başbakanlık kavşağı bölgesinde tamamladığımız yağmur suyu drenaj alt yapı çalışmalarının ardından Mehmet Akif Caddesi’nin girişinde başlattığımız kaldırım ve yol düzenlemesi, yolun iki tarafından ilerleyerek caddenin devamında 2021 yılında yaptığımız kaldırım ve meydan düzenlemesiyle birleşecek.” dedi.

Daha sonra beraberindeki ekiple Badminton Federasyonu’na geçen Harmancı badmintonda uluslararası arenada başarılara imza atıldığına işaret ederek, “Bu dönemde belediyemizle, özel gereksinimli arkadaşlarımız için çok değerli iş birliklerimiz oldu oldu. 2022-2026 döneminde bu iş birliği ve dayanışmamızın gelişeceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rifat Günay neyi bekliyor !
Rifat Günay neyi bekliyor !
Universalbank müdürü tutuklandı
Universalbank müdürü tutuklandı
Yine Universalbank Yine usulsüz işlem Yine personel feda edildi Universalbank müdürü tutuklandı
Yine Universalbank Yine usulsüz işlem Yine personel feda edildi Universalbank müdürü tutuklandı
Harmancı: “Yarınlarını bugünden kurtaracak olan Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hat Projesi’ni tamamladık”
Harmancı: “Yarınlarını bugünden kurtaracak olan Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hat Projesi’ni tamamladık”
YSK seçilmiş sayılan aday listesini açıkladı
YSK seçilmiş sayılan aday listesini açıkladı
YSK kesinleşen aday listelerini açıkladı
YSK kesinleşen aday listelerini açıkladı
Güngördü, propaganda faaliyetleriyle ilgili kura çekimi ve takvim belirleme çalışmasına katıldı
Güngördü, propaganda faaliyetleriyle ilgili kura çekimi ve takvim belirleme çalışmasına katıldı
İncirli KTFF'yi ziyaret etti
İncirli KTFF'yi ziyaret etti
1 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü bitki konuma ürünü
1 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü bitki konuma ürünü
Tatar: "Kadınların, şiddet başta olmak üzere karşılaştığı tüm sorunlara kapsayıcı çözümler bulmak hepimizin sorumluluğudur”
Tatar: "Kadınların, şiddet başta olmak üzere karşılaştığı tüm sorunlara kapsayıcı çözümler bulmak hepimizin sorumluluğudur”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim