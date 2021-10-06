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Harmancı, Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Taşkent Doğa Parkı bünyesinde faaliyet gösteren Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

06 Ekim 2021 Çarşamba 15:15
Harmancı, Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti

7 gün 24 saat çalışan 1190 Yaban Hayat Destek Hattı hakkında bilgi alan Başkan Harmancı, Deniz Canlıları Merkezi'ni de gezerek, yerinde incelemelere bulundu.

LTB’den verilen bilgiye göre, merkeze gelen yaban hayvanlarının tedavisinin yapıldığı Yaban Hayat Hastanesi’ni de ziyaret eden Harmancı, hastane bünyesinde bulunan tam teçhizatlı Araştırma Laboratuvarı ile inşaatı devam eden Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitü Binası hakkında bilgi aldı.

Doğa ve yaban hayatı ile ilgili özverili çalışmalar yapan tüm ekibi tebrik eden Başkan Harmancı, doğa, çevre, yaban hayatını koruma faaliyetleri ve bunlarla ilgili eğitim ve farkındalık çalışmaları konularında da merkez ile iş birliği yapılacağını belirtti.

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BASAT: “MERKEZE GELEN TÜM CANLILARIN HAYATA TUTUNMASI İÇİN İŞ BİRLİĞİ VE DAYANIŞMAYA İHTİYAÇ VAR”

Merkeze gelen tüm canlıların hayata tutunmasını istediklerini belirten Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, işte tam bu noktada, büyüyen ve gelişen kuruma sürdürülebilirlik kazandırabilmek için iş birliğine ve dayanışmanın önemli olduğuna dikkat çekti.

Basat, başkent belediyesi ile her zaman yakın çalışma içerisinde olduklarını belirterek, Harmancı’ya ilişkileri daha da geliştirme isteğini iletti.

Verilen bilgiye göre, 2016’da yılda 20-30 hayvan beklentisiyle çıkılan yolda 2018’de 390, 2019’da 600, 2020’de ise 800’ün üzerinde hayvan misafir edildi. 2021’de 1190 Yaban Hayat Destek Hattı telefonunun yıl sona ermeden 10,000 kez çaldı. Merkez bugüne kadar hiçbir yardım çağrısını geri döndürmemeye çabalıyor, yaralı ya da merkeze ulaşan tüm yaban hayvanlarını tedavi ve rehabilite etmek için çaba harcıyor.

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Son Güncelleme: 06.10.2021 16:17
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