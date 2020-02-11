Harmancı: Ya ödeme, ya haciz!

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) beledi hizmetler karşılığında alacağına ilişkin olarak Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) aleyhine aldığı ödeme ve haciz emrine ilişkin Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde aldığı ara emri, belediyenin itirazı neticesinde yapılan duruşma sonucunda ret ve iptal edilmişti.

Bunun üzerine YDÜ, haciz emrinin iptali için başvuruda bulunmuştu.

Mehmet Harmancı ssyal medyada yaptığı açıklamada YDÜ’nin başvurususun, Yüksek Mahkeme tarafından ret ve iptal edildiğini açıkladı.

Bu noktada, LTB’nin haciz işlemini devam ettirmesinin önünde hiçbir engel kalmadı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, LTB’nin haciz işlemi konusunda önünde hiçbir engel kalmadığını ifade ederek, işlemler için mahkemeden yazılı kararı beklediklerini söyledi.

Harmancı, bu noktadan sonra YDÜ’nün ya borcunu ödeyeceğini ya da haciz işlemlerinin başlayacağını ifade etti.

Dava sürecinde, LTB’ye sahip çıkan herkese teşekkür eden Harmancı, “Bu, önemli bir kazanımdır. Hakkın, hakka teslim edilmesi gerek diye düşünüyorum” dedi.

“Kimseyle bir kavgamız yok” diyen Harmancı, “Herkes üzerine düşeni yaparsa, bunlara gerek kalmaz” şeklinde konuştu.