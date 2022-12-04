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Harmancı ve ekibi Basın-Sen'i ziyaret etti

04 Aralık 2022 Pazar 16:59
Harmancı ve ekibi Basın-Sen'i ziyaret etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı ve ekibi Basın Emekçileri Sendikası’nı (Basın-Sen) ziyaret etti

Mehmet Harmancı seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, Harmancı ziyarette yaptığı konuşmada, Lefkoşa’nın artık demokrasinin, insan haklarının beşiği olduğu noktaya gelebilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Harmancı, “Bu yöndeki mücadele asla sonlanmadan her gün yapılması gereken bir mücadeledir. Bu bağlamda biz de aynı şekilde mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

Basın emekçilerinin çalışma ve özlük hakları konusunda Basın-Sen’in büyük bir özveri ve sorumlulukla çalıştığını kaydeden Harmancı, Basın-Sen’in Basın Yasası’nda neler olduğunu gördükleri gibi kendilerinin de 51/95 sayılı yasada süreçlerin nasıl ilerlediğini görüp yaşadıklarını söyledi.

Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Lefkoşa çok ciddi badirelerden geçti, çok büyük felaketler yaşadı hatta, kente dair umutların tükendiği zamanlar oldu. İnancı geri getirebilmek bile çok büyük uğraş gerektiren unsurlardan biriydi.  Artık şehirde yaşayanların belediyesine ve şehrine olan inancı ve aidiyeti kökleşiyor. Kavgayı değil sevgiyi, ötekileştirmeyi değil beraber olmayı, paylaşmayı ve dayanışmayı büyüttük. Hep beraber Lefkoşa olduk ve belediye olarak görev süremiz boyunca farklı sosyal kesimlerle kurduğumuz diyalog sayesinde artık herkesin bu şehirde yaşamaktan dolayı mutlu olduğu hep beraber görüyoruz”.

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