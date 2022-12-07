Harmancı: Üretimdeki Başarımız ile Kırsal Kalkınma Sağlanacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, dünyanın kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu, bu konunun ciddiye alınmaması halinde temel gıda maddelerine ulaşılmada zorluk yaşanacağına dikkat çekti. Harmancı, “üretime can verecek olan sudur” diyerek Haspolat Atık Su Arıtma Tesisindeki arıtılmış suyun değerlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Harmancı ve meclis üyesi adaylarının yer aldığı ekip Çiftçiler Birliği’ni ziyaret etti. Başkan Harmancı yerel seçimlerin kente hizmet anlamındaki önemine değinerek, Lefkoşa’nın temel probleminin geçmişten gelen altyapı sorunları olduğunu ve yıllarca bu temel sorunların makyajla kapatılmaya çalışıldığını ifade etti. Harmancı, “Lefkoşalılar’a hiçbir zaman hayal satmadık, makyaj ile sorunları geçiştirmeye çalışmadık, sorunlara kalıcı çözümler getirdik” dedi.

Pandemi, ekonomik daralma ve yüksek enflasyonun, sosyal devlet ile sürdürülebilir, adil kalkınmanın önemini her zamankinden daha çarpıcı bir şekilde gösterdiğine işaret eden Harmancı, gelinen noktada sadece çiftçiler ya da ülkeyi değil, kuraklık gibi dünyayı da tehdit eden sorunlarla karşı karşıya bulunulduğunun altını çizdi. Harmancı, dünyanın kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu, bu konunun ciddiye alınmaması halinde temel gıda maddelerine ulaşılmakta zorluk yaşanacağına dikkat çekti. Harmancı, “üretime can verecek olan sudur” diyerek Haspolat Atık Su Arıtma Tesisinde üretilen tarımsal suyun değerlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Harmancı, “Özellikle Haspolat’ta arıtılmış suyla soya fasulyesi üretimine büyük önem verdik. Belediyeye ait arazide tesisimizden çıkan AB standartlarındaki tarımsal su ve gübreyi kullanarak, yurt dışından ithal edilen ve hayvancılıkta en büyük girdi maliyetini oluşturan soya fasulyesinden 400 kilo ürettik. Bilimsel yaklaşım ve doğru uygulamalarla yenilikçi üretim ve kalkınma modellerinin mümkün olduğunu gösterdik. Soya yanında mısır, arpa buğday gibi ürünlerin özellikle Haspolat’ta atıl kalan toprakların bu suyun ve gübrenin gücüyle o bölgedeki gençlere iş fırsatı yataracak şekilde değer üretilebilmesi önemli” dedi.

Üretimdeki Başarımız ile Kırsal Kalkınma Sağlanacak

Harmancı sözlerine şöyle devam etti: “Üretime can verecek olan sudur. Soya fasulyesi üretimi deneyimimizden yola çıkarak, Haspolat bölgesinde tarımsal üretimde değerlendirilmesini sağlayacak önemli bir yatırıma imza atacağız.

Her gün 10,000 metreküp suyun değerlendirilmesini sağlayacak olan projenin ilk etabı tamamlandığında, Haspolat’ın güney kısmında bulunan 3000 dönümden fazla tarımsal nitelikli arazide uygun maliyetlerle sulu tarımın başlaması sağlanmış olacak.

Bölgedeki genç nüfusa yeni bir iş ve üretim alanı açmış olacak. Kooperatifleşme gibi dayanışmaya dayalı kolektif ve adil üretim ve pazarlama modelleri özellikle teşvik edilecek. Zaman içinde talebin oluşması ve artması durumunda, proje günlük ekstra 20,000 metreküp suyu değerlendirecek şekilde genişletilebilecek.”

Mehmet Nizam: “Lefkoşa için yaptığınız icraatlar çok önemli ve çok değerli”

Ziyarette Birlik Başkanı Mehmet Nizam, Harmancı döneminde Lefkoşa için yapılan icraatların çok önemli ve değerli olduğuna işaret ederek “dileriz ki çıktığınız bu yolda başarıyla devam edersiniz. Kırsalda yaşayan yurttaşlarımız işleri için başkent Lefkoşa’ya geliyor, bu nedenle aslında LTB Başkanı olarak sadece Lefkoşa değil tüm ülke halkına hizmet ediyorsunuz” dedi.