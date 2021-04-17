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Harmancı, Üniversiteli Kadınlar Derneği ile Başkent Lıons Kulübü’nü kabul etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ile Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nü kabul etti.

17 Nisan 2021 Cumartesi 15:45
Harmancı, Üniversiteli Kadınlar Derneği ile Başkent Lıons Kulübü’nü kabul etti
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Ziyarette Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Berna Y. Özdoğa, Dış İlişkiler  Sorumlusu Ferdiye E. Reynier, Yönetim Kurulu Üyesi Gülden P. Küçük ile Başkent Lions Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Erkmen hazır bulundu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Berna Y. Özdoğa, ziyarette yaptığı konuşmada, çalışmaları ve projelerini Başkan Harmancı’ya aktarırken bu noktada belediye ile ortak hareket etmekten büyük mutluluk duyacaklarını söyledi. Özdoğa, LTB’nin ve Başkan Harmancı’nın her dönem iş birliğine büyük önem verdiğini belirterek bu desteklerinden ötürü kendilerine teşekkür etti.

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ile Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nün önemli çalışmalara imza attığını ve bundan sonra da her türlü iş birliğine her zaman açık olduklarını söyledi.

Başkan Harmancı ayrıca, diğer tüm dernek, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile olduğu gibi Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ve Başkent Lions Külübü ile de geçmişte olduğu gibi gelecekte de ortak projelere imza atmaktan mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 17.04.2021 15:50
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