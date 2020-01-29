Lefkoşa’da sıhhi tesisat ve mekanik alanlarda önemli işbirliği

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ile Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği arasında Lefkoşa belediye sınrları içindeki yapılar ve/veya binaların sıhhi tesisat ve mekanik alanıyla ilgili işlerde ortak çalışma ve işbirliği protokolü imzalandı. KTEZO’nda saat 11:00’da gerçekleşen imza töreninde LTB adına Başkan Mehmet Harmancı, Oda adına Başkan Mahmut Kanber ve Birlik adına Başkan Mehmet Ali Andıç işbirliği protokolüne imza koydu. Bu alandaki önemli bir eksikliği giderecek ve çalışmalara standart getirecek protokol ile LTB, Oda ve Birlik tarafından belirlenecek birer yetkili ortak bir çalışma grubu oluşturacak ve kayıt dışı, gelişigüzel ve korsan uygulamaların önüne geçilmesi,vergi ve gelir kayıplarının önlenmesi, kalite standartlarının sağlanması ve ilgili alanlardaki izlenebilirliğin sağlanması ile sektörün güçlü bir hale getirilmesi için ortak çalışmalar yapacak.

Harmancı: “Ülkenin, Lefkoşa’nın ve bütün alanların denetlenebilir olması açısından çok önemli bir protokol”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KTEZO ve Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği ile işbirliği protokolü imzalamaktan mutluluk duyduğunu belirterek protokolün imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.



Harmancı: “Bu işin yasal zemine oturtulması için takipcisi olunması gerekiyor”

Başkan Harmancı, atılan imza ile birlikte inşaat izinlerinde LTB’ye ulaştırılan dosyalardaki isimlerin Oda ile Birliğe üye olup olmadığına bakılacağını belirtti.

Bu protokolün bir başlangıç olduğunu kaydeden Başkan Harmancı, bu başlangıçla birlikte bu işin yasal zemine oturtulması için takipcisi olunması gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Harmancı “Umarım bundan sonrası daha kayıt altında, daha denetlenebilir ve insanlarımızın bir problemi olduğunda kimin yaptığını, sorumlusunun kim olduğu bilgisine daha çabuk ulaşabileceği bir sistemi hayata geçiririz” diyerek sözlerini noktaladı.

Kanber: “LTB en aktif çalıştığımız ve farklı projeler ürettiğimiz yer”

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, LTB’nin kendileri için çok önemli bir kurum olduğunu söyleyerek LTB’nin Başkan Harmancı’nın 2.döneminde de en aktif çalıştıkları ve farklı projeler ürettikleri yer olduğunu kaydetti. Topluma doğrudan faydası olan esnafın kayıt altına alınması,üreticiyi koruma noktasında farklı meslek alanlarında topluma Lefkoşa üzerinden ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen Kanber bu konudaki duyarlılığından dolayı Başkan Harmancı ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kanber: “Bu çalışma ile rekabeti de sağlıklı zeminlerde yürütebileceğiz.”

Kanber, “Tesisat alanında diyaloglarımız bir noktaya geldi ve rantabl,işlevsel bir protokol ile ulaşılabilir,sorunlarının kolay çözülebilir, esnafın kayıt altına alınması sonucunda yapı güvenliğinde sektörün güçlendirilip geliştirileceği bir noktaya hep birlikte gideceğiz.Toplumsal fayda temelli bu çalışma sonucunda rekabeti de kurum ve kuruluşların sağlayacağı sağlıklı zeminlerde yürütebileceğiz.”

Andıç: “Ülkede kayıt altında,denetlenebilir, hesap verilebilir işler yapılabilmesini amaçlıyoruz”

Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği Başkanı Mehmet Ali Andıç ülkede kayıt altında güzel işler yapılması için ,denetlenebilirlik, hesap verilebilirlik çerçevesinde hem hizmet veren hem hizmet alanın daha iyi ve sağlam işler yapabilmesi için LTB,Oda ve Birlik olarak bu imzayı attıklarını kaydederek en kısa zamanda komiteleri kurup çalışmalara başlayacaklarını vurguladı.

Tulga: “Bu ülkede sorumluluk üstlenen kuruluşlar için hala daha yapılabilecek çok şeyler var”

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ise bu ülkede sorumluluk üstlenen kuruluşlar için hala daha yapılabilecek çok şeyler olduğunu ifade ederek bu protokolün bu açıdan çok önemli olduğunun altını çizdi.

Tulga: “Tarihi imzalar atılıyor”

Bu işbirliği niyeti ve imzalanan protokolün “Bu ülkede hiçbir şey kayıt altına alınamaz,bu iş olmaz, sonuç alınamaz” diyenlere büyük ve güzel bir örnek olduğunu belirten Tulga “Teknik insanlar hep dışlanıyor. Mimar,mühendis ve müteahhit aranıyor ama uygulamayı yapan teknik insanlarla ilgili bir gailemiz olmuyor. Bu açıdan tarihi imzalar atılıyor. Mesleklerin statüsünün yükselmesine katkı koyacak,mesleklere katılımı da arttıracak bu protokol bu bakımdan ilklerden bir tanesidir. Umarım diğer mesleklere de örnek olur” dedi.