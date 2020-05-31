Harmancı: “Tüm çocukların özgürce koşup oynayabileceği alanlar için çalışıyoruz”

Oyunların fiziksel teması teşvik etmeyecek şekilde tasarlandığına vurgu yapan Harmancı, Lefkoşa’nın tüm çocukların özgürce koşup oynayabileceği alanları için çalıştıklarını söyledi.

İlk etapta Barış Manço Parkı’nda hayat bulan projenin ilerleyen süreçte diğer parklarda da uygulanacağını kaydeden Harmancı, projenin Çocuk Hakları Birimi’nin girişimleri, LTB Gençlik Meclisi’nin aktif katılımı, Park Bahçeler ve Trafik Şubelerinin İşbirliği ile hayat bulduğunu söyledi.

Harmancı, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde çocukların oyun oynama hakkından yola çıkarak eğlenceli alternatifler sunmak istediklerini ve bu çerçevede evde olan çocuklar için sosyal medyada izleyebilecekleri programlar ve katılabilecekleri oyunlar hazırlandığını belirtti.

Başkan Harmancı, Lefkoşa Maratonu’ndan elde edilen gelir ile LTB El Ele Çocuk Merkezi’nin inşa çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

PROGRAM

Açıklamaya göre, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Sosyal Medya Programı şöyle :

“10.00 - Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçıları ve çocuklarımızın sesinden Evrensel Çocuk Hakları Bildirisi

11.00 - Çocuklara Masallar (Video ile anlatım) | Melihat Günalp - Cadılar Oteli

12.30 Çocuklardan Masallar | Neşeli Orman Meraklı Civciv - Anlatan: Alvina Hale Aykut

15.00 - Asu Demircioğlu eğitmenliğindeki LBT Çocuk Tiyatrosu "Kıskanç Kurbağa Eda" masalı

16.00 - Yena Hacışevki | Kayıp Hazinenin Peşinde oyunu (+7 yaş)

17.00 - İzel Seylani ile Karagöz Hacivat Gölge Oyunu - “Dünyayı Verelim Çocuklara” Nazım

18.00 - Ezgi Bertiz’den Çocuklar için Canlı Konser

19.00 - Oyun Zamanı | Evrensel Çocuk Hakları Derneği işbirliği ile ‘Çocuk Hakları Kart Oyunu’ (7 yaş ve üzeri)

20.00 Çocuklara Masallar (Video ile anlatım) | Hatice Tezcan’ın anlatımı ile ‘Bütün Gün Esneyen Prenses’ masalı”