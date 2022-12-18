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Harmancı: “Şüphesiz Biz Beraber Lefkoşayız ve Şüphesiz Lefkoşa’da yine Hep Beraber Kazanacağız”
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Harmancı: “Şüphesiz Biz Beraber Lefkoşayız ve Şüphesiz Lefkoşa’da yine Hep Beraber Kazanacağız”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, “En büyük örgütlü güç halktır. Bizim seçim anketimiz halkın gözüdür, yüreğidir. Lefkoşalıların gözlerindeki, yüreğindeki sevgiyi hissediyoruz. Lefkoşalılar 25 Aralık’ta bu sevgiyi sandığa da yansıtacak ve şüphesiz Lefkoşa yine hep beraber kazanacak” dedi.

18 Aralık 2022 Pazar 08:31
Harmancı: “Şüphesiz Biz Beraber Lefkoşayız ve Şüphesiz Lefkoşa’da yine Hep Beraber Kazanacağız”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, “En büyük örgütlü güç halktır. Bizim seçim anketimiz halkın gözüdür, yüreğidir. Lefkoşalıların gözlerindeki, yüreğindeki sevgiyi hissediyoruz. Lefkoşalılar 25 Aralık’ta bu sevgiyi sandığa da yansıtacak ve şüphesiz Lefkoşa yine hep beraber kazanacak” dedi.

Harmancı ve belediye meclis üyesi adayları, dün akşam düzenlenen ‘Şüphesiz Yine Lefkoşa Kazanacak’ gecesinde Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yöneticileri, üyeleri ve Lefkoşa gönüllüleriyle kucaklaştı.

Salonu dolduran coşkulu kalabalığa seslenen Harmancı, her biri kendi alanında uzman ve değerli Lefkoşa ekibi ile Lefkoşa’yı güçlü ve adil bir geleceğe kararlılıkla taşıyacaklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Bu şehirde insanlar şehrine küsmüştü. İnsanlar şehrinden ayrılmış; Şehir yılmış, tükenmişti. Temiz ve bembeyaz bir sayfayı hep beraber açtık. Her gün çalıştık, kavga etmedik, iş yaptık, hizmet verdik. Bu şehirde kavgayı değil, sevgiyi büyüttük. İnsanları doğdukları yere, kimliğine, cinsel yönelimine göre ayırmadık” dedi.

“Artık mağlup bir belediye yok, gururla iş yapan bir belediye var”

Konuşmasında Lefkoşa’ya verilen hizmetlere de yer veren Harmancı hitabını şu sözlerle sürdürdü:

“13 kilometrelik kanalizasyon ana taşıyıcı hattını tamamladık. 4 mahalle parkını ve son 20 yılın en büyük parkı olan Kızılbaş Parkı’nı şehre kazandırdık. Yine bu dönem tamamladığımız Merkez Lefkoşa bu şehrin yeniden ayağa kalkışını simgeliyor. Bu şehir her gün ihtiyaçlı 300’den fazla kişiye yemek sağladığı Paylaşım Mutfağı var. Çocuğunu kreşe yollayamayan aileler vardı, her çocuk eğitim hakkından yararlansın diye kreş ve çocuk merkezi açtık. Bu ülkede şiddetten korunabilmek için tek bir yer var; o da LTB Kadın Sığınma Evi.

Bu ülkede her koşulda sevgiyi büyütmeye çalıştık. Bu kadar yangının içinden üzerimizde tek bir is olmadan çıktık. Bugün bu ülkede pek çok ihale mahkemeliktir. Bugün bir ülkede pek çok satın-alma şaibelidir ama biz, yüzlerce ihalemizi tamamladık ve tek bir ihalemiz bile mahkemelik olmadı. Burada artık mağlup bir belediye eğil, gururla iş yapan bir belediye var. ”

“En büyük örgütlü güç halktır”

Konuşmasında anketlerle ilgili konuya da değinen Harmancı, “En büyük örgütlü güç halktır. Bizim seçim anketimiz halkın gözüdür, yüreğidir. Lefkoşalıların gözündeki, yüreğindeki sevgiyi hissediyoruz. Lefkoşalılar 25 Aralık’ta bu sevgiyi sandığa da yansıtacak ve şüphesiz Lefkoşa yine hep beraber kazanacak.

Bu ülkede doğrulukla da bir yolun yürünebileceğini, bu ülkede istihdam yapmadan da arsa dağıtmadan da başarılı olunabileceğini ispatladık.” diyerek konuşmasını tamamladı.

25 Aralık günü önce sandıklarda beraber olacağız sonra da sokaklarda yeni bir yılı zaferle kutlayacağız. Şüphesiz Biz Beraber Lefkoşayız ve Şüphesiz Lefkoşa’da yine hep beraber kazanacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

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