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Harmancı: “Şüphesiz beraber başarmaya devam edeceğiz”

27 Kasım 2022 Pazar 20:27
Harmancı: “Şüphesiz beraber başarmaya devam edeceğiz”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB adayı olarak açıklanan Mehmet Harmancı ve meclis üyesi adayları Lefkoşa Folklor Derneği’ni (Folk-Der) ziyaret etti ve bugüne kadarki icraatlarını aktarıp, gelecek dönemle ilgili projeleri konusunda bilgiler verdi.

Seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Harmancı, burada yaptığı konuşmada, 2018 yılında seçilmelerinin hemen sonrasında birbiri ardından gelen döviz krizi, pandemi ve yüksek enflasyonun herkes gibi belediyeyi de etkilediğini söyledi ve “pandemiye kadar çok güzel bir ivme yakalamıştık. Yıllardır yapılmayan Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ni derneklerle birlikte yaptık. Çağlayan bölgesi renklenmeye, insanlar tekrar Çağlayan’a dönmeye başlamıştı, festival kurumlaştı ama araya pandemi girdi. Hayat zorlaştı. O dönem içerisinde aslında kimse bizim iş çıkarabileceğimizi bile beklemezken şehrin güçlü altyapısı için temelleri sağlam atmaya devam ettik” diye konuştu.

Birçok caddedeki yağmur suyu sorununu çözdüklerini, şehre sadece bir pazar yeri olarak değil, aynı zamanda spor etkinlik ve kültür-sanat merkezi olarak da hizmet veren Merkez Lefkoşa’yı kazandırdıklarını kaydeden Harmancı, Surlariçi’nin doğru yapılan uygulamalarla bölgenin yeniden çekim merkezi haline geldiğinin altını çizdi.

- “206 milyon TL’lik kanalizasyon ana taşıyıcı hattı yapıldı”

206 milyon TL’lik kanalizasyon ana taşıyıcı hattın AB hibesi ile yapıldığını ve bu hattın Lefkoşa’yı 2050’lere taşıyacak çok önemli bir proje olduğuna işaret eden Harmancı, “ana hattı yapmamış olsaydık, bundan sonra hiçbir bölge kanalizasyona bağlanamazdı. Bu dönemde şehrin çok önemli drenaj problemleri çözüldü ve bunlar bu icraatlar hayat pahalılığının hiper enflasyona döndüğü bir dönemde oldu” dedi.

Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçmişten devraldığımız borç yükünü (bankalar ve dış piyasa) yüzde 75 oranında düşürmeyi başardık. Pandeminin yaşandığı 2020-2021 yıllarında belediye giderleri 25.3 milyon TL artarken yine aynı dönemde devlet katkısındaki artış sadece 700 bin TL oldu. Stabil olmayan bir ekonomide dayanıklı bir finansal yapı oluşturmak için düzenli olarak bütçe ve senaryo analizleri yaptık, sarsılmadan ve Lefkoşalılara olan hizmetlerimizi asla aksatmadan kriz dönemlerini de beraber atlatmayı başardık. Gururla söylüyorum ki bu kadar badire karşısında ayakta kalmışsak biz her yangından çıkarız. Bu bizim en büyük gücümüz” dedi.

- “Güçlü ve adil bir geleceği inşa ediyoruz”

Harmancı 2022-2026 dönemi için öngördükleri projeleri şu sözlerle aktardı:

“Bugün en büyük sermayemiz Lefkoşalının güveni ve 8,5 yılda oluşturduğumuz güçlü kurumsal ve mali yapı. Pandemi döneminde bile yapabildiklerimiz, önümüzdeki 4 yılda başarabileceklerimizin göstergesidir. Belediyeler Yasası’nın da nihayet tadil edilmesiyle hem belediyemizin hem de şehrin geleceği için kullanabileceğimiz araçlar ve kaynaklar artacak.

Haspolat’ta dereye akarak sıfır geliri olan suyu değerlendirip bu yıl 6-7 milyon TL gelir sağladık, önümüzdeki sene bir miktar daha yatırımla bu rakamı 15-20 milyonlara çıkaracağız. Terminal bölgesi yenileme ve iyileştirme projemiz var. Bu proje ‘tasarla-yap-işlet projesidir’ ama işletmesi başkasına değil, bize ait olacak. Atıl kalan Kültür-Sanat Sarayı da bu projeyle birlikte bitecek.

- “Yeni dönemde beş ana caddede düzenlemeler yapacağız”

Harmancı, yeni dönemde Dereboyu olarak bilinen Mehmet Akif Caddesi, Şht. Kemal Ünal Caddesi, Kemal Şemiler Caddesi, Bedrettin Demirel Caddesi ve Mustafa Ruso Caddelerinde düzenlemeler yapacaklarını, bunların gerekirse ödenebilir finansman alınarak toparlanacağını kaydetti.

Yaşamsal hizmetlere ve yatırımlara verdikleri önceliğin de devam edeceğini bildiren Harmancı, “Şehirdeki büyüklerimiz yani 'iyi ki'lerimiz için bir gündüz bakım merkezi olarak işlev görmesinin yanında bir sosyal aktivite merkezi olarak da hizmet verecek yaşam merkezini kısa sürede kuracağız. Daha önce pilot uygulama olarak başladığımız ve 773 aileye destek olduğumuz Paylaşım Bakkalı’nda elde ettiğimiz tecrübe ile önümüzdeki dönemde hizmetimiz daha fazla insana ulaşacak” dedi.

Tüm çalışmalarına Lefkoşalıların gösterdiği dayanışma için teşekkür eden Harmancı, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Lefkoşalıların güveni ve desteğinden aldığımız güçle Lefkoşa’mızı sağlam temeller üzerinde yeniden ayağa kaldırdık, Lefkoşa’mız için alın terimizi bir gün bile eksik etmedik. Aşk, güven ve sorumlulukla şüphesiz biz beraber Lefkoşa’yız ve şüphesiz Lefkoşa’da yine hep beraber olmaya devam edeceğiz.”

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