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Harmancı: “Paylaşmak, dayanışmak ve el ele vermektir”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Paylaşım Mutfağı’na tam donanımlı fırın alımı için geçen yıl gerçekleştirilen kampanyaya katkıda bulunan Sema Muharrem ile Gürgün Muharrem, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret etti.

12 Ekim 2021 Salı 14:30
Harmancı: “Paylaşmak, dayanışmak ve el ele vermektir”

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Paylaşım Mutfağı gönüllü destekçisi ve LTB eski Asbaşkanı Semavi Aşık’ın LTB iş birliği ile düzenlediği kampanyaya yurt dışından 50 bin TL’lik bağışta bulunan Muharrem ailesi, Başkan Harmancı ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirttiler.

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Aile, bir şehirde ihtiyaçlı insanların yanında yer almanın, onlara bir öğün yemek sağlamanın çok değerli ve önemli olduğunu belirterek, yurt dışında olsalar da belediyenin sosyal mahrumiyetle mücadele kapsamındaki hizmetlerini yakından ve ilgiyle takip ettiklerini söylediler.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, belediyenin her zaman yanında olan Sema ve Gürgün Muharrem’i belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Paylaşım Mutfağı’na yaptıkları katkı için tüm Lefkoşalılar adına teşekkür etti.

Paylaşım Mutfağı’nın ülkede ve şehirdeki paylaşma ve dayanışma ruhunun önemli ve somut bir örneği olduğunu ifade eden Harmancı, Semavi Aşık’ın da Paylaşım Mutfağı ekibinin en önemli gönüllü destekçilerinden biri olduğunu söyledi.

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Son Güncelleme: 12.10.2021 15:33
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