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Harmancı: “Paylaşım Mutfağı yanında Paylaşım Bakkalı’nın hizmet ağını genişletip kalıcı hale getireceğiz”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, en zor süreçlerde belediyenin ayakta kalmayı başardığını, pandemiyle beraber ortaya çıkan toplumsal zaafiyetleri gidermek için toplum sağlığı ve sosyal mahrumiyetle mücadele alanlarında da belediyenin önemli sorumluluklar aldığını vurguladı

08 Aralık 2022 Perşembe 21:43
Harmancı: “Paylaşım Mutfağı yanında Paylaşım Bakkalı’nın hizmet ağını genişletip kalıcı hale getireceğiz”

LTB Meclis Üyesi adaylarından oluşan Lefkoşa Ekibi eşliğinde Harmancı okul ziyaretlerine bugün de devam ederek Şehit Tuncer İlkokulu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni ziyaret etti. Harmancı, eğitimcilerle olan sohbetlerine öncelikle sekiz buçuk yıllık döneminde gösterdikleri dayanışma ve beraberlik için teşekkür etti.

Harmancı, Lefkoşalılar’ın inancı, desteği ve ortaya koyduğu dayanışma ruhunun da verdiği güçle, iki dönemden beridir Lefkoşa’nın artık kimsenin hatırlamak istemediği dönemleri geride bırakarak projelerin kunuşulduğu bir döneme adım attığını kaydetti.

Döviz krizi, pandemi ve en son da yüksek enflasyonun yaşandığı bir dönemin atlatıldığına işaret eden Harmancı, son 20 yılın en büyük parkı olan Kızılbaş Parkı yanında 4 mahalle parkını da şehre kazandırdıklarını söyledi. ‘Birimiz tok, birimiz aç olmaz’ diyerek 6 yılı aşkın süredir ihtiyaçlı bireylere bir öğün yemek sağlayan Paylaşım Mutfağı yanında Paylaşım Bakkalı pilot projesini de Aralık 2021-Mayıs 2022 döneminde uyguladıklarını söyledi. Harmancı “733 aileye bir yandan ihtiyaç durumlarına göre ayda bir veya iki kez gıda paketleri ulaştırdık, diğer yandan da ekonomik olarak güçlenebilmeleri için uzman sosyal destek hizmeti sağladık. Bu şehir paylaşmayı ve dayanışmayı bilir. Ekim ayında düzenlediğimiz Lefkoşa Maratonu bu dayanışma ruhunun en somut örneklerindendir. 2022-2026 döneminde dayanışma ağlarımızı kurumsallaştırıp, Paylaşım Bakkalı’nı temel temizlik ve kişisel hijyen ürünlerini de kapsayacak şekilde genişleterek kalıcı hale getireceğiz.

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