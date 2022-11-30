Harmancı: “Özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama katılımlarını ve hizmetlere erişimlerini kolaylaştırıyoruz”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkanı adayı Mehmet Harmancı, “Özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata katılımları ve hizmetlere erişimlerini kolaylaştırdıklarını; özel gereksinimli çocuklar ve gençlerin sosyalleşmelerine yardımcı olurken, ailelerin de hayatlarına dokunarak bir nebze olsun rahatlatmaya çalıştıklarını” söyledi.

Harmancı, “Gençleri sporla buluşturacak alanlar yaratmanın öncelikleri arasında bulunduğunu” da belirtti.

Harmancı’nın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre Harmancı ve ekibi, bugün, Özel Eğitim Merkezi (ÖZEV) ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğini (KTSYD) ziyaret etti.

ÖZEV’i ziyaretinde merkezle ortak çalışmalar yaptıklarını belirten Harmancı, devletin uzun zamandır üzerinde çalıştığı ancak sadece kısa bir dönem yapabildiği "odak noktası" oluşumunu LTB’nin 2016 yılından itibaren uyguladığını, kendi dönemlerinden itibaren LTB bünyesinde “Engellemeyen Lefkoşa Birimi”nin oluşturulduğunu söyledi.

Harmancı, sağladıkları taşımacılık hizmetinin sadece okullar için değil, aileler için de “önemli ve gerekli” bir hizmet olduğunu ifade ederek, Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi’nin ÖZEV’e rakip değil, tam aksine, okula gitmeyen çocuklar için “alternatif bir merkez” şeklinde oluşturulduğunu söyledi. Harmancı, “Merkez sayesinde özel gereksinimli çocuklarımız ve gençlerimiz sosyalleşirken, ailelerimizin de hayatları bir nebze olsun kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde özel eğitim hocalarıyla da daha çok destekleyeceğimiz bir noktaya gelecektir” ifadelerini kullandı. Özel gereksinimli bireylerle ilgili alanın; bütçelerin çok artırılması gereken ve üzerinde iyi yaklaşımlarla çözümler üretilmesi gereken bir alan olduğunun belirten Harmancı, ÖZEV’in de bu bağlamda “çok önemli bir eksikliği başarı ile doldurduğunu” söyledi.

-“Gençleri sporla buluşturacak alanlar yaratmak çok önemli”

Daha sonra KTSYD başkan ve üyeleri ile buluşan Mehmet Harmancı, “Lefkoşa ekibimizde özellikle sporun içinden gelen birçok arkadaşımız var. Arkadaşlarımızın bilgi ve deneyimleri ile yeni dönem projelerimiz şekillendi” ifadelerini kullandı.

Merkez Lefkoşa’nın şu anda birçok spor etkinliğinin yapılmasına olanak verecek hale geldiğini belirten Harmancı, mekanın jimnastik, basketbol, okçuluk gibi farklı dallara ev sahipliği yaptığını söyledi. Kızılbaş Parkı’nda kaykay pistinin de yeni sporcuların yetişmesine “ciddi bir olanak” sağlayacağını belirten Harmancı, bunların yanında LTB’nin bünyesinde bisiklet, satranç ve Gençlik Gücü’yle oluşturdukları kız futbol takımı olduğunu ifade etti. Harmancı, yine Ortaköy ile birlikte kurguladıkları ve 11 yaşa kadar olan çocuklar için karma bir futbol okuluna da sahip olduklarını söyledi.

-“Lefkoşa sporun da başkentidir”

“Her yaştan, her cinsiyetten, toplumun her kesiminden insanı bir araya getiren bütünleştirici bir maraton düzenledik. Tüm bunlar bize aslında Lefkoşalıların sporla buluşmaları için alanlar yaratıyor, biz de bunları federasyonlar ile iş birliği içerisinde, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak devam ediyoruz” diyen Harmancı, Hentbol Federasyonu çim hentbol turnuvası düzenlediklerini de belirtti.

Harmancı “Spor camiasının, spor yazarlarının görüşleri bizler için önemli ve değerli. Önümüzdeki dönemde Spor ve Kardeşlik Parkı projemizde yine beraber adımlar atacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.