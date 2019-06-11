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Harmancı: “Özel gereksinimli bireylerimiz hem renklere hem hayata dokunuyorlar”

Harmancı: “Özel gereksinimli bireylerimiz hem renklere hem hayata dokunuyorlar”

11 Haziran 2019 Salı 11:52
Harmancı: “Özel gereksinimli bireylerimiz hem renklere hem hayata dokunuyorlar”

“RENKLERE DOKUNDUK” SERGİSİ AÇILDI

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Engellemeyen Lefkoşa Birimi ve Kültür Dairesi'nin Engelliler Haftası nedeniyle LTB Sanat Parkı’nda ortaklaşa düzenlediği “Engelsiz Resim Şöleni”nde çizilen resimler Bandabuliya Sahnesi’nde sergilendi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre gecede Lefkoşa Belediye Orkestrası da müzik dinletisi sundu. Sergide ÖZEV, Algım Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi, Armel Özel Eğitim Merkezi, Necati Taşkın İlkokulu ve Atatürk İlkokulu’ndan öğrencilerin resimleri sergilendi.

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HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı “Renklere Dokunduk” sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, kaynaştırmanın ne kadar önemli olduğunun bu etkinlikle daha iyi görüldüğünü belirterek, farklı etkinlikler ile bu uygulamayı yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Özel eğitime gönül vermiş insanlar, Engellemeyen Lefkoşa Birimi çalışanları ve belediye meclis üyeleri ile seviyeyi daha da yukarıya çekmek istediklerini ifade eden Harmancı, her etkinliklerinde ve çalışmalarında yanlarında olarak kendilerine güç verdiğini belirttiği Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’ya da teşekkür etti.

Harmancı, “Özel gereksinimli bireylerimiz hem renklere hem hayata dokunuyorlar” dedi.

Son Güncelleme: 11.06.2019 15:33
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