banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Koronavirüse iki can daha!
Koronavirüse 2 can daha!
Kendi testini kendin yap!
Kendi testini kendin yap!
Alkollü sürücü yayaya çarptı
Alkollü sürücü yayaya çarptı
UBP'de neler oluyor?
UBP'de neler oluyor?
banner405
Flaş Haber
Koronavirüse iki can daha!
Kapat

Harmancı, muhtarlar ile diyalog ve işbirliği toplantısında biraraya geldi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, belediye sınırları içerisinde hizmet veren muhtarlarla diyalog ve iş birliği toplantısında bir araya geldi.

17 Aralık 2021 Cuma 11:45
Harmancı, muhtarlar ile diyalog ve işbirliği toplantısında biraraya geldi

LTB’den yapılan açıklamaya göre toplantıya, LTB Müdürü Fikri Özgüvenli, müdür muavini Ziya Güvenir ve Muhtarlar Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Ali Ülker de katıldı.

“MUHTARLAR İLE KURUMSAL BİR İLETİŞİM KURDUK”

LTB Başkanı Harmancı konuşmasında, muhtarlara hizmetleri nedeniyle teşekkür ederek, kurulan birim sayesinde muhtarlarla kurumsal iletişim kurduklarını belirtti. Harmancı, böylelikle büyük yatırım gerektirmeyen konulardaki talepleri çözmeye çalıştıklarını dile getirdi.

“PAYLAŞIM MUTFAĞINA TALEP BİR YILDA İKİ KAT ARTTI”

banner341
Ekonomik krizin çok büyük bir dalgayı tetiklediğini ifade eden Mehmet Harmancı, “Güneyde çalışmak için kuyruklar oluşuyor. İnsanlar haklı olarak ekmeğinin peşindedir. Maalesef bu ekonomik kriz dalgası daha da artacak. Bu konuda en somut örnek ise LTB Paylaşım Mutfağına talebin bir yılda iki kat artmasıdır” dedi.

“YÜZDE 33 HAYAT PAHALILIĞININ LTB’YE AYLIK MALİYETİ EK 4 MİLYON TL”

Yaşanan ekonomik buhranın belediye için de çok ağır ekonomik sıkıntılar yarattığını, mazot ve yedek parça fiyatlarının her gün arttığını belirten Harmancı, devletin, yüzde 33 hayat pahalılığı öngördüğünü, bunun LTB’ye aylık maliyetinin 4 milyon TL demek olduğunu söyledi.

2016 yılından beridir su fiyatlarını arttırmadıklarını ifade eden Harmancı, buna ihtiyaçları olsa da yurttaşların ekonomik sıkıntılarına kendilerinin de yük getirmek istememesi nedeni ile bu artıştan sakındıklarını söyledi.

Mehmet Harmancı, Paylaşım Deposu ve ve Surlariçi Çocuk Merkezi projeleri için de adım atacaklarını belirtti. 

Konuşmanın ardından tüm muhtarlar adına Küçük Kaymaklı Muhtarı Ayşe Tahir tarafından Başkan Harmancı’ya ve Muhtarlar Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Ali Ülker’e plaket sunuldu.

banner360
Son Güncelleme: 17.12.2021 13:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üretimi durduran üç un firması, Pazartesiden Cuma’ya kadar üretim yapacaklarını açıkladı
Üretimi durduran üç un firması, Pazartesiden Cuma’ya kadar üretim yapacaklarını açıkladı
Gürcafer: Yıllardır okulların ve kamu binalarının güçlendirilmesi için uyarı yapıyoruz
Gürcafer: Yıllardır okulların ve kamu binalarının güçlendirilmesi için uyarı yapıyoruz
Erhürman: “Seçimden sonra hükümeti CTP kuracak”
Erhürman: “Seçimden sonra hükümeti CTP kuracak”
KKTC’de son 24 saatte 2 yeni can kaybı, 147 yeni vaka
KKTC’de son 24 saatte 2 yeni can kaybı, 147 yeni vaka
GAÜ Denizcilik Ve Ulaştırma Yüksek Okulu kariyer günleri düzenledi
GAÜ Denizcilik Ve Ulaştırma Yüksek Okulu kariyer günleri düzenledi
Cumhurbaşkanı Tatar, İlke Numan için taziye mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanı Tatar, İlke Numan için taziye mesajı yayımladı
Erhürman: “Ülke ekonomik darboğazın eşiğinde”
Erhürman: “Ülke ekonomik darboğazın eşiğinde”
YKP “Seçim müdahalelerine ihbar hattı” oluşturduğunu açıkladı
YKP “Seçim müdahalelerine ihbar hattı” oluşturduğunu açıkladı
Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler anılacak
Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler anılacak
Yağış miktarları
Yağış miktarları

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim